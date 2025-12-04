El PP afea la falta de transparencia del Gobierno y que no se hable de Ceuta y Melilla en la declaración con Marruecos

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha afeado la "falta de transparencia" por parte del Gobierno en todo lo relativo a Marruecos y al cambio de posición respecto al Sáhara y que en la declaración resultante de la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) celebrada con el reino alauí no haya ninguna mención expresa a Ceuta y Melilla y sus aduanas.

Fuentes populares consultadas por Europa Press han destacado la "falta de transparencia" en lo que se refiere a la toma de decisiones por parte del Gobierno, recordando que el respaldo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara se hizo sin el respaldo del socio de coalición y sin el aval del Parlamento.

La declaración conjunta, de 23 folios y 119 puntos, reafirma la postura expresada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la carta que envió en marzo de 2022 a Mohamed VI de apoyo al plan de autonomía como "la base más sólida, creíble y realista" para resolver el conflicto del Sáhara Occidental.

Asimismo, en el PP echan en falta que en la declaración no haya ninguna mención a Ceuta y Melilla cuando se habla de las aduanas, un asunto al que hay una breve mención en uno de los puntos en la que ambos gobiernos "se felicitan por la aplicación" de lo acordado en abril de 2022 sobre esta cuestión, es decir, la apertura de las mismas.

CREE QUE LA RAN HA SIDO "IMPROVISADA"

"Resulta extraño siendo un tema tan importante", han comentado las fuentes, que consideran que la RAN ha sido "improvisada" de forma apresurada por los dos gobiernos y ha habido "mucho ruido y pocas nueces".

En este sentido, han llamado la atención sobre el hecho de que una cita de este tipo haya concluido sin una rueda de prensa y sin ningún tipo de contacto con la prensa, que solo ha podido estar presente durante el recibimiento con honores por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch, en La Moncloa.

Este tipo de citas, inciden desde el PP, se suelen organizar para "visibilizar" determinadas cuestiones, como puede ser la buena relación con un país, y para ello sirven las ruedas de prensa, así que resulta "extraño" que no se haya organizado una.