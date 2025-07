El PP afea a los "guionistas de Moncloa" buscar desviar atención cuando el juez deja sin pasaporte a "cargos sanchistas"

Tellado alude al manifiesto de intelectuales pidiendo que siga Sánchez y a que el Congreso vaya a eliminar el término 'de los Diputados'

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha criticado este lunes que los "guionistas de Moncloa" busquen desviar la atención el mismo día que el juez ha dejado sin pasaporte a "dos altos cargos sanchistas acusados de delitos de corrupción", en alusión a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirector de Carreteras Javier Herrero.

En concreto, el juez de la Audiencia Nacional (AN) que instruye el 'caso Koldo' ha acordado la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país para Pardo de Vera y Herrero tras haber declarado este lunes como imputados en la causa por la trama de presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas.

En sendos autos, a los que ha tenido acceso Europa Press, el juez Ismael Moreno adopta esas medidas cautelares a petición de la Fiscalía Anticorrupción, a la que se han sumado las acusaciones populares que lidera el PP. No aprecia riesgo de fuga y les imputa los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias

"MERCANCÍA AVERIADA QUE YA NO COMPRA NADIE"

Tras esa decisión judicial, el 'número dos' del Partido Popular ha asegurado que "otros dos altos cargos sanchistas acusados de delitos de corrupción se quedan sin pasaporte por orden del juez".

Sin embargo, ha resaltado que "los guionistas de Moncloa quieren" que se hable de "un manifiesto que dice que robar no es tan malo si lo hacen los 'progresistas'; y de que el Congreso donde este gobierno tan feminista aprobó la ley de 'sólo sí es sí' defiende a las mujeres porque ya no se apellidará 'de los Diputados'". A su entender, es "mercancía averiada que ya no compra nadie".

Así se ha referido Tellado a la reforma del Reglamento, impulsada por PSOE y Sumar, para que el Congreso de los Diputados pase a llamarse Congreso a secas con el objetivo de favorecer el lenguaje inclusivo.

Además, el dirigente del PP alude al manifiesto que han suscrito un centenar de personalidades de izquierdas de la política, la cultura, los medios de comunicación o el mundo jurídico para apoyar la continuidad del Gobierno y reclamar la puesta en marcha de un programa "actualizado" de medidas "contundentes y concretas" contra la corrupción.

Con el lema "Por los avances en derechos sociales y políticos y contra los intentos de involución", el documento ha sido firmado por el cineasta Pedro Almodóvar, los cantantes Ana Belén, Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel o Miguel Ríos, así como la actriz Loles León, entre otros.

Además, lo secundan el exministro y expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves; el expresidente de la Generalitat José Montilla; o los exministros socialistas Leire Pajín, Magdalena Álvarez, Carmen Montón, Juan Fernando López Aguilar, Joan Clos, Manuel Castells o Jesús Caldera, entre otros. En el listado aparece además el poeta Luis García Montero o la escritora Rosa Montero.