El PP afea a Sánchez que dedicara su comparecencia de Adamuz a "mofarse" de Feijóo: "Es una táctica propia de mediocres"

Archivo - La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha recriminado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que dedicara el grueso de su comparecencia ante el Pleno de la Cámara sobre la tragedia de Adamuz a "mofarse" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, algo que, a su juicio, es una "táctica propia de mediocres" y que evidencia su falta de argumentos.

Muñoz ha echado en cara al presidente del Gobierno que no hiciera autocrítica durante su intervención inicial de "29 minutos" sobre el accidente de Adamuz --que ha costado la vida a 46 personas-- y que era "completamente evitable".

La segunda parte de ese debate, ha proseguido, duró dos horas y dedicó "tres cuartos de hora" de su réplica a "insultar" y a "calumniar al líder de la oposición". A su entender, el presidente del Gobierno "se retrata" a sí mismo porque, al no poder explicar, recurre al "ataque".

Muñoz ha recriminado a Sánchez que llamara "mentiroso" a Feijóo y que le acusara de estar "aupando a la ultraderecha". "Le estuvo diciendo una serie de cosas, riéndose, mofándose, que es una táctica habitual propia de mediocres y que utiliza mucho últimamente el señor Pedro Sánchez", ha manifestado, para censurar que recurra a la "calumnia" y ese "abuso agresivo contra los contrincantes políticos".

FEIJÓO A SÁNCHEZ: LOS ESPAÑOLES LE "CORTARÁN SUS CARCAJADAS"

La dirigente del PP ha recordado que ya están "acostumbrados" a ese tipo de mofas porque ya las vieron en Sánchez en los mítines de campaña electoral de Aragón. A su entender, lo hace porque no tiene "argumentos". "Ayer quedó acreditado que muchas de las cosas que dijo eran mentira", ha concluido en una entrevista en 'Cuatro', que ha recogido Europa Press.

El propio Feijóo aprovechó su pregunta a Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso para asegurar que los españoles están "hartos" del presidente del Gobierno y avisarle de que serán ellos los que le "corten sus carcajadas cada vez que haya elecciones".