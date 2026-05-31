El PP afirma que Bolaños "se ha creído que su ministerio es el departamento de Comunicación del PSOE"

Archivo - La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra. - PARTIDO POPULAR - Archivo

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha afirmado que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, "se ha creído que su ministerio es el departamento de Comunicación del PSOE y se está equivocando".

En concreto, preguntada por el 'caso Kitchen', la vicesecretaria ha afirmado que la opinión del PP es "que todas las personas que cometan un delito deben pagar por él, que los juicios tienen que ser justos y que no hay que atacar a los jueces y tribunales de este país". En este sentido, ha afirmado que "no lo debe hacer nadie, pero particularmente quien menos debe hacerlo es el Gobierno".

Así se ha expresado en declaraciones a medios de comunicación tras una visita a la localidad madrileña de Parla, donde también ha afirmado, sobre la posibilidad de una moción de censura al presidente del Gobierno, que eso lo tendrían que responder "los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo".

Asimismo, ha subrayado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "ha lanzado dos sospechas", que el PP tiene "información privilegiada y que en España se está dando un golpe de Estado".

"Yo a ese ministro y a esos miembros del Partido Socialista les deseo ánimo. Están en la segunda fase del duelo. Primero está la negación, luego está la ira y la última de todas va a ser la aceptación. Cuanto antes lo acepten, será mucho mejor para todos", ha afirmado Ezcurra.

REIVINDICA LA LEY ANTIOKUPA "ENTERRADA" EN EL CONGRESO

Después de visitar un edificio con 261 viviendas okupadas en Parla, la vicesecretaria ha reivindicado la ley de antiokupación del PP "aprobada en el Senado desde hace dos años" y que ha estado "enterrada en ese congelador de la democracia que en este momento es el Congreso porque el señor Sánchez y la señora Armengol no querían sacarla adelante". En este sentido, ha destacado que la norma incluye "desalojos express en 24 horas, con prohibición de empadronamiento a los okupas, con penas más altas".

La vicesecretaria también ha achacado los problemas de "inseguridad" y que sufre Parla y otras ciudades a la "política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez", al tiempo que ha asegurado que "cuando la gente llega sin un contrato de trabajo, sin un itinerario de integración, acaba teniendo problemas". Asimismo, ha subrayado que "esto no es un problema endémico, no es fruto de la fatalidad" y que existen "soluciones".

"Ha llegado el momento de elegir y elegir o seguir sosteniendo a un gobierno que está envenenado por la corrupción o elegir solucionar los problemas que de verdad sufre la gente", ha afirmado.