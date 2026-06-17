El PP apoya el plan de Sumar en el Congreso para actualizar el Régimen de Baleares e incluir a la población flotante

Archivo - Grupos de personas disfrutan del atardecer en la Cala d'Hort, a 7 de agosto de 2022, en Ibiza, Baleares (España). - Germán Lama - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca, integrado en el Grupo Sumar, ha logrado el apoyo del PP en la Comisión de Política Territorial del Congreso a una iniciativa que reclama al Gobierno la actualización del Régimen Especial de las Islas Baleares (REIB), así como incorporar indicadores sobre la población flotante y la presión demográfica efectiva.

Durante el debate de esta iniciativa, el diputado de MÉS, Vicenç Vidal, ha anunciado que incorporaba a su texto las enmiendas del PP y, de esta manera, se ha asegurado su apoyo a la iniciativa.

De esta manera, la propuesta habla de hacer las modificaciones normativas pertinentes para consolidar con carácter estable y permanente las medidas fiscales, económicas y de compensación territorial actualmente vigentes.

Del mismo modo, el texto propone revisar los mecanismos de determinación del factor de insularidad y de las inversiones territorializadas del Estado en Baleares, incorporando indicadores relativos a población flotante, presión demográfica efectiva.

La enmienda del PP sí que elimina la posibilidad de incorporar indicadores relativos a los costes asociados a la insularidad.

Otro punto de la iniciativa habla de incorporar al REIB instrumentos específicos de impulso a la diversificación económica y a la transición ecológica, pero la enmienda del PP rechaza el punto que habla de incentivos fiscales para sectores estratégicos.

Por último, esta iniciativa también incluye un apartado para la continuidad de la bonificación del transporte público terrestre colectivo en Baleares.