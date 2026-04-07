El PP aprobará próximamente en el Senado un nuevo choque con el Gobierno por el veto a su enmienda sobre inmigrantes

Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García (i) y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), durante la presentación del libro ‘El Rey’ de Manuel García-Pelayo, en el Senado, a 25 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este martes que su formación aprobará próximamente en la Cámara Alta un nuevo choque institucional contra el Gobierno y el Congreso por el veto del Ejecutivo a la tramitación de la ley contra la multirreincidencia que limitaba el actual proceso de regularización de inmigrantes reforzando el control de los antecedentes penales.

Así se ha pronunciado Alicia García en una rueda de prensa desde el Senado sobre este veto del Gobierno a la enmienda que introdujo el PP en la ley de multirreincidencia a su paso por la Cámara Alta.

La dirigente 'popular', que anunció hace unas semanas que estaban sopesando presentar este choque, finalmente ha confirmado que la letrada mayor del Senado ve inconstitucional este choque, por lo que lo llevarán al próximo Pleno.

Según el procedimiento de un choque institucional, el PP lo tendrá que registrar en el Senado y se someterá a votación en una sesión plenaria. Al tener mayoría absoluta, la Cámara Alta lo adoptaría como suyo y lo remitiría al Gobierno y al Congreso.

Y el Gobierno y el Congreso tendrían un mes para contestar desde que reciben el planteamiento del conflicto de atribuciones, aunque también tienen la posibilidad de no contestar y darlo por sustanciado. En ese caso, o si la respuesta es negativa, el Senado decidiría elevar el asunto al Tribunal Constitucional o no sigue adelante con ello.