El PP aprueba una iniciativa en el Senado para forzar al Gobierno a suprimir el peaje del Huerna que prorrogó Aznar

Archivo - Varias personas con una pancarta, durante la manifestación en contra del peaje del Huerna, a 17 de octubre de 2025, en Oviedo, Principado de Asturias (España). - Imanol Rimada - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para aprobar una iniciativa que pretende forzar al Gobierno a bonificar para todos los usuarios el peaje del Huerna en la AP-66 en Asturias, que fue prorrogado hasta 2050 durante el Gobierno de José María Aznar, así como avanzar hacia la supresión definitiva de esta tasa.

En concreto, los 'populares' han sacado adelante esta moción --iniciativa no legislativa-- en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, donde, además del peaje del Huerna, reclaman diversas reivindicaciones relacionadas con Asturias.

La iniciativa consta de cinco puntos, en el que también destaca la petición al Gobierno para modificar la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, atendiendo de manera efectiva a todas las variables que condicionan su coste real en cada territorio, particularmente las vinculadas a la estructura demográfica, el envejecimiento, la dispersión y las características territoriales.

Del mismo modo, reclaman al Gobierno un calendario para culminar las principales actuaciones pendientes de la red estatal de carreteras en Asturias, particularmente la A-63 y las conexiones estatales necesarias para garantizar unos accesos adecuados a El Musel y a la ZALIA, así como las restantes actuaciones estratégicas acordadas con el Principado.

En otro punto, el PP propone asegurar "la adecuada conexión ferroviaria de los puertos de Gijón y Avilés y de las principales áreas logísticas e industriales".

Por último, quieren que el Gobierno informe de manera regular a las Cortes Generales sobre el grado de ejecución de estos compromisos, identificando las actuaciones ejecutadas, las pendientes, su programación presupuestaria y los plazos previstos para su finalización.