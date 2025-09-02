El PP asegura que los requisitos para periodistas en el Congreso suponen un "ataque a la libertad de prensa"

Archivo - La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, haciendo declaraciones - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP considera que el acuerdo aprobado este martes en la Mesa del Congreso detallando las conductas de periodistas que son sancionables y lo requisitos de acreditación en la Cámara supone "un ataque sin precedentes al derecho fundamental a la libertad de información y a la independencia de los medios de comunicación".

En un comunicado, el PP hace hincapié en que el PSOE y Sumar, con su mayoría e la Mesa del Congreso, puede poner en marcha el régimen sancionador contra periodistas.

También critica los requisitos para lograr acreditaciones de prensa, especialmente la nueva medida de exigir al menos una plantilla de diez personas dadas de alta en la Seguridad Social, e interpreta que hay una "exclusión de medios de forma arbitraria", lo que en su opinión "afecta directamente a la pluralidad y diversidad informativa" y limita "la presencia de nuevas voces y plataformas con formatos emergentes".

La portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, ha recordado que el PP "siempre pensó que esto era una cacicada" y el acuerdo aprobado lo ha confirmado. A su juicio, "el objetivo no era evitar determinadas conductas que pueden ser reprochables", sino dar poderes a la Mesa para decidir quien puede o no preguntar en el Congreso: "Es un precedente peligrosísimo", ha avisado en rueda de prensa.