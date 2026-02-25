El PP augura que se van a "colar delincuentes" con la regularización de migrantes anunciada por el Gobierno

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en una sesión de control - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado que con la regularización extraordinaria de inmigrantes que ha emprendido el Gobierno se van a "colar delincuentes" en España, algo que la vicepresidenta María Jesús Montero ha desmentido, acusando al PP de haber sido "engullido" por Vox.

En la sesión de control en Congreso, Ester Muñoz ha criticado la regularización extraordinaria de migrantes anunciada por el Ejecutivo "sin control", "de espaldas" a los socios europeo y las normas comunes, según ha reprochado.

Muñoz ha preguntado a Montero "cuántos delincuentes se van a colar en España por su culpa" y alerta de que ya se están produciendo colas de migrantes en los consulados, el "efecto llamada es evidente" y hay "mafias traficando con tickets para simular arraigo".

En la misma línea le ha acusado de premiar a quien entra en territorio nacional de manera ilegal entregándoles papeles sin que haga falta un certificado de antecedentes penales en el país de origen ni tampoco el de antecedentes policiales.

Montero, de su lado, considera que el PP se está "convirtiendo en la ultraderecha", no tienen "identidad" y Vox les está "engullendo". Además ha criticado los pactos que están intentando llevar a cabo con la formación de Santiago Abascal en Extremadura y Aragón pese a que, dice, "niegan la democracia y las autonomías".