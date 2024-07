El PP avisa que Begoña Gómez y Sánchez "alientan las sospechas" con su silencio y critica que los socios del PSOE callen

Sémper denuncia el trato "preferente" a Gómez ante su declaración judicial y que Sánchez participe en su estrategia de defensa



MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, "alientan las sospechas" con su "silencio", después de que ninguno haya ofrecido aclaraciones ante la investigación judicial por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Además, ha criticado que los socios del PSOE "callen ante una corrupción" que, según ha dicho, "ya es insoportable" y "cuyo hedor trasciende" la sede del PSOE y del Palacio de la Moncloa.

"Quien nada teme, tampoco teme responder a las preguntas de un juez", ha declarado Sémper, después de que Begoña Gómez se haya acogido este viernes a su derecho a no declarar ante el juez Juan Carlos Peinado. El exministro socialista Antonio Camacho, a cargo de su defensa, ha asegurado que no ha declarado porque considera que no se dan las garantías.

En declaraciones en la puerta de la sede del PP, Sémper ha asegurado que su partido "empatiza" hoy con los españoles que están "abochornados y avergonzados" tras el "silencio político" por parte del Gobierno ante los "graves casos de corrupción" que "interpelan directamente a Pedro Sánchez y a su entorno familiar".

DENUNCIA EL TRATO PREFERENTE A LA MUJER DE SÁNCHEZ

El portavoz del PP ha señalado que en el dispositivo para la declaración de la esposa de Sánchez "se han contabilizado 11 furgonetas de la Policía Nacional" y la prensa ha sido situada a "una distancia prudencial para proteger absurdamente a la mujer del presidente del Gobierno".

Según Sémper, Begoña Gómez ha acudido "en un coche con cristales tintados y ha entrado por el garaje de los juzgados", con un trato que "ningún otro español tiene". "Es un trato absolutamente preferente hacia la mujer del presidente del Gobierno", ha denunciado.

Además, el dirigente del PP ha indicado que han sabido, "por boca del propio abogado de la mujer del presidente del Gobierno que ha preparado su defensa en la Moncloa con la asistencia también del propio presidente del Gobierno".

"En Moncloa supuestamente no sólo se hacen negocios para favorecer a la mujer del presidente del Gobierno con la presencia del propio presidente sino que también sabemos también que el propio Sánchez participa en la estrategia de defensa de su mujer en el palacio de la Moncloa. Es vergonzoso, lamentable y compartimos como les digo el bochorno que viven una mayoría de españoles", ha manifestado.

"QUIEN NADA TEME, TAMPOCO TEME RESPONDER A UN JUEZ"

Sémper ha advertido a Sánchez y al PSOE de que actuar con esta "opacidad insufrible", "utilizar el Congreso para desviar la atención" con su plan de regeneración y dedicarse a "culpar a culpar a periodistas, jueces y oposición" con el fin de "no tener que dar explicaciones", "lo único que alienta son las sospechas".

"Y es razonable que hoy haya más españoles que tengan sospechas sobre el comportamiento del presidente y su mujer que lo que había ayer", ha afirmado, para recalcar que es "razonable" que la oposición exija respuestas ante las informaciones que están conociendo.

Sémper ha asegurado que "quien nada teme, tampoco teme responder a las preguntas de un juez" ni ante las preguntas "de la oposición y de los españoles". A su entender, Pedro Sánchez "ha perdido el contacto con la realidad" y "vive en una realidad paralela" en la que cree que para ellos "está permitido no dar explicaciones ante graves acusaciones de corrupción".

Por eso, y tras asegurar que Gómez debe dar explicaciones ante el juez, Sémper ha exigido de nuevo al jefe del Ejecutivo que ofrezca respuestas a los españoles porque "esta indignidad no aguanta cinco minutos más".

A LOS SOCIOS DE SÁNCHEZ: "¿CUÁNTO MÁS VAN A CALLAR ANTE ESTO?"

Dicho esto, se ha dirigido a los partidos que sustentan al Gobierno y, "singularmente a Sumar". "¿Cuánto más tiempo van a callar ante esto? ¿Este es el 'sí se puede'?. ¿Esto no es casta? No es una casta política aprovechándose de su influencia desde el poder para obtener supuestamente algún tipo de rentabilidad política?", ha preguntado.

Sémper ha extendido esas preguntas a otras formaciones como Podemos, Junts o PNV y ha criticado que "miren para otro lado" cuando hasta "hace bien poco exigían respuesta y contundencia ante la corrupción". Es más, les ha preguntado qué le deben a Pedro Sánchez para "estar callados ante este espectáculo bochornoso".

"Hoy partidos políticos que están sustentando a este Gobierno, que callan ante una corrupción que ya es insoportable y cuyo hedor llega también y trasciende la Moncloa, trasciende la sede del Partido Socialista y les empieza también a llegar a ellos", ha aseverado, para avisar que "ya no cabe más silencio".

GARANTIZA QUE SÁNCHEZ SERÁ LLAMADO AL SENADO: "TRANQUILIDAD"

Al ser preguntado si el Grupo Popular se plantea acelerar los plazos para que Pedro Sánchez comparezca cuanto antes en la comisión de investigación del Senado sobre el llamado 'caso Koldo', Sémper ha garantizado que el jefe del Ejecutivo comparecerá en la Cámara Alta pero ha pedido "tranquilidad".

"Nuestra estrategia es clara, queremos tener toda la información posible para que cuando comparezca el presidente del Gobierno, dé las explicaciones exigidas y necesarias. Y el tiempo nos está dando la razón", ha manifestado, para añadir que Sánchez debería ofrecer esas explicaciones ahora de "una manera natural" porque están conociendo comportamientos "inaceptables y poco éticos".

Al ser preguntado por el anuncio de Vox de pedir que se cite como testigo a Pedro Sánchez, el portavoz de los 'populares' ha señalado que su partido no se va a pronunciar sobre las estrategias de otros partidos políticos.