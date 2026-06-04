El PP avisa al PNV tras registro de Tubos Reunidos, "buque insignia" en Euskadi: "O está con la corrupción o en contra"

Archivo - La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, interviene en un acto, en Palo Alto, a 14 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha advertido este jueves al PNV, tras el registro de la sede de Tubos Reunidos, "buque insignia" en el País Vasco, que va a "tener que decidir" porque "o se está con la corrupción o se está en contra" de ella.

Así se ha pronunciado después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hayan acudido a la sede de Tubos Reunidos en Bilbao y a una planta en Amurrio (Álava) de la misma empresa para realizar un registro por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco del 'caso Leire Díez', según han confirmado a Europa Press fuentes del caso.

En una rueda de prensa en la sede del PP, Ezcurra ha hecho hincapié en ese "registro en la sede de Tubos Reunidos", recordando a los nacionalistas vascos que se trata de "uno de los buques insignia industriales" del País Vasco.

"El PNV va a tener que decidir, va a tener que tomar una decisión y va a tener que contarle a los vascos y a todos los españoles qué siente, qué opina y qué medidas va a tomar cuando uno de sus buques insignia se ve manchado por la corrupción del caso Leire y del caso del Partido Socialista", ha manifestado.

AFEA LA "CANTINELA" DE QUE LA LÍNEA ROJA ES LA FINANCICIÓN IRREGULAR

Tras asegurar que solo hay "dos caminos para abrir una etapa nueva", que Pedro Sánchez convoque elecciones o sus socios le retiren el apoyo, Ezcurra ha recalcado que la pregunta es si alguien todavía cree que por sostener este Gobierno "se va a librar de las garras de su mafia". "Con una mafia no hay lealtad que valga: o se está con la corrupción o se está contra ella", ha aseverado.

En este punto, ha indicado que esta semana hayan vuelto a escuchar "la misma cantinela" acerca de que "la línea roja sigue siendo la financiación irregular". "¿Si la línea roja es la financiación irregular, la organización criminal no?", ha interpelado a los socios.

Al ser preguntada si el PP está dispuesto a dar un paso más y llamar directamente a PNV o Junts para intentar que haya cuanto antes elecciones, más allá de los llamamientos públicos que ha hecho Alberto Nuñez Feijóo, Ezcurra ha subrayado que "en este momento hay 184 diputados en el Congreso pidiendo elecciones" y ha recalcado que el presidente de su partido lo que propone es "decencia" y convocar comicios.

"El Partido Popular ha sido coherente desde el principio y las ha demandado desde el principio. Y Feijóo lo dejó muy claro el otro día en Barcelona: Nosotros ni venimos a pedir favores ni venimos a darlos", ha recordado, en alusión a las palabras del presidente del PP en el Círculo de Economía en Barcelona.

Ezcurra ha señalado que las elecciones solo puede convocarlas el presidente del Gobierno y "claramente no está haciendo caso" a las peticiones de sus socios. Por eso, ha aconsejado a esos partidos que dar "un apoyo al Partido Popular para que sea él quien ponga las urnas".

"El mensaje es muy claro. No sé si exige mucho contacto", ha manifestado, para reiterar que es una decisión que deben tomar los socios del PSOE porque "o se está con la corrupción o se está contra ella". Por lo tanto, "o se es proactivo o se ponen de perfil", ha añadido.

La vicesecretaria del PP ha calificado de "delincuencia de Estado" las revelaciones que están conociendo del llamado 'caso Leire', y ha apuntado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que, "todas las tramas desembocan en el mismo punto y todas apuntan a una sola persona, el Uno, el One".

En este sentido, ha afirmado que "no existe ningún capo que desconozca la existencia de su propia mafia". "Aunque pueda parecer que hay muchos casos de corrupción, si uno se fija detenidamente, sólo hay uno: el caso de corrupción del PSOE", ha abundado.

EL PP NO DESCARTA PODER SALIR A LA CALLE DE NUEVO

Al ser preguntada si, ante esta escalada de casos de corrupción, el PP se plantea volver a convocar a los españoles a la calle en una manifestación, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP no ha descartado esa posibilidad.

"¿Y por qué no convocamos a los españoles? Pues mire, puede tener sentido. Hay que hacer un llamamiento a los españoles a defender sus propias instituciones democráticas", ha dicho Ezcurra, que ha insistido en que "la solución al proceso de degradación brutal que está viviendo España es política y son las urnas".

Aunque el PP nacional no se descarta la posibilidad de convocar una protesta, fuentes del equipo de Feijóo han subrayado que no es una opción que esté en este momento encima de la mesa, dado que ni siquiera lo han analizado en el comité de dirección del partido.

Además, en 'Génova' avisan que hay un importante calendario judicial por delante este mes de junio, con las declaraciones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, o la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, han señalado las mismas fuentes.