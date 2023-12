PP balear acepta "por responsabilidad" enmiendas de Vox a Presupuestos: "Es más importante el todo que una parte"

PALMA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha asegurado que ha aceptado las enmiendas de Vox a los Presupuestos para destinar 20 millones de euros a la implantación del programa piloto para elegir lengua en Primaria y la eliminación de determinadas subvenciones nominales a patronal y sindicatos por "responsabilidad", ya que han asegurado considerar "más importante el todo que una parte".

Así lo ha indicado el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, en una rueda de prensa ofrecida este lunes en el Parlament, después de que ambas formaciones alcanzaran un acuerdo para aprobar los presupuestos de Baleares de 2024 a cambio de introducir las mencionadas enmiendas junto con algunas otras.

Entre ellas figuran la eliminación del impuesto de patrimonio, deducciones de hasta 600 euros para los propietarios que pongan sus viviendas vacías en el mercado de alquiler, para el pago de los gastos derivados del cuidado de personas mayores en residencias o con cuidadores o para el autoempleo, la segunda oportunidad y emprendedores.

Sagreras ha aseverado que estas enmiendas se han aceptado no "solo porque las ha presentado Vox", sino porque "estaban en el programa electoral del PP y el acuerdo de investidura".

El representante de los 'populares' ha alegado que, con los siete votos de los diputados de Vox, Baleares tendrá "los primeros presupuestos del cambio que pidieron los ciudadanos en las elecciones autonómicas del 28 de mayo" y ha expresado su "satisfacción", porque estos presupuestos se han aprobado "en tiempo y forma", puesto que entrarán en vigor el 1 de enero.

Así, Sagreras ha reconocido que han sido "semanas duras" de negociaciones, algo que ha enmarcado dentro de "la normalidad de la tramitación de unos presupuestos de un Govern en minoría", y ha apuntado que "lo normal" era que "se negociara hasta el último día".

Además, ha resaltado que el PP "solo ha querido pactar con los socios de investidura --Vox en este caso--", con los que ha indicado que "coinciden en muchas cosas" pero son "partidos diferentes" con "diferentes visiones y sensibilidades".

"El PP contemplaba, desde el principio, que la negociación la tenía que hacer con sus socios de investidura, no podía de ser de otra manera, y, pese al ruido que hace la izquierda, Vox tiene los mismos votos que MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos juntos", ha aclarado.

Aún así, ha explicado que estos días llamó a los portavoces de los ecosoberanistas para decirles que transaccionarían algunas de sus enmiendas, que se negociarían con los portavoces de las distintas comisiones parlamentarias.

Preguntado por la circunstancia anunciada por la portavoz de Vox, Idoia Ribas, de que la aprobación de estas enmiendas no supone a su vez la admisión de las del PP y si esto significa que no ha habido negociación, el diputado del PP ha manifestado que "llevaban semanas de negociación", pese a que "la izquierda haya dicho que solo habían negociado este fin de semana".

Sobre el hecho de que Vox no haya aceptado, a priori, ninguna de las enmiendas del PP, el portavoz ha destacado "la importancia" de que lo que se ha negociado son "los votos necesarios para aprobar los presupuestos de 7.300 millones de euros".

Consultado por si han hablado con la patronal y los sindicatos para anunciarles la eliminación de estas subvenciones, Sagreras ha defendido el papel de los agentes sociales y ha señalado que "solo se toca una subvención directa y nominal", por lo que, a su juicio, "no es determinante".