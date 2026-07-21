El PP busca que el Congreso condene el ataque a hinchas de España en Euskadi y Navarra y pide cuentas a Marlaska

Archivo - La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra. - PARTIDO POPULAR - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha pedido cuentas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por los dispositivos de seguridad desplegados con motivo de la final del Mundial de Fútbol y ha anunciado que su grupo intentará que la Cámara condene los ataques sufridos por algunos seguidores de la Selección Española en el País Vasco y Navarra.

"No estamos dispuestos a tolerar una violencia de esta naturaleza", ha denunciado Muñoz en una rueda de prensa en el Congreso, en la que ha cargado contra "los radicales de siempre", que han vuelto a "amenazar y violentar a la gente que específicamente quería apoyar a la Selección Española".

En este contexto, el PP ha registrado una batería de preguntas para que el Ministerio del Interior explique cuál era la seguridad que estaba dispuesta para esas concentraciones y también va a preparar una proposición no de ley para que el Congreso "condene sin ningún tipo de ambigüedad estos hechos" y muestre su "solidaridad" con unas personas que fueron agredidas "única y exclusivamente por mostrar su felicidad ante que la Selección Nacional de Fútbol pudiese ganar el Mundial".

SI RABIAN, QUE LO HAGAN EN SU CASA

"España tiene derecho a celebrar su triunfo en paz y con seguridad. A quien no le guste que gane España, que rabie en su casa, pero no se puede violentar a alguien simplemente por no estar de acuerdo con él", ha concluido la portavoz 'popular'.

Los altercados en Bilbao se produjeron antes del partido, cuando algunos participantes de la marcha convocada por la tarde por Zazpi Baietz en apoyo a la selección vasca irrumpieron por detrás de la pantalla gigante y empezaron a tirar vallas, provocar destrozos y lanzar objetos como botellas. Arrancaron unos cables y cortaron la emisión del partido, que luego se pudo reanudar, todo ello en medio de una amplia presencia policial por parte de la Ertzaintza.

En el caso de Navarra, la agresión se perpetró por un grupo de encapuchados contra otro de militares que seguían el partido en la terraza de un bar de Berriozar. Algunos encapuchados portaban barras y otros objetos para cometer la agresión y, tras unos segundos en los que atacaron a los aficionados, se retiraron del lugar, dejando varios heridos. La Guardia Civil y la Policía Foral están investigando de forma conjunta los hechos.