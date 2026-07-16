El PP celebra que la JEC pida más garantías con los nacionalizados por 'ley de nietos y exige al Gobierno atenderlo

El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, clausura el XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones del PP, a 11 de julio de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España).- Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular ha celebrado este jueves que la Junta Electoral Central (JEC) pida más garantías con los nacionalizados por la llamada 'ley de nietos' y ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que atienda esa decisión, de forma que no se produzcan nuevas incorporaciones al censo sin antes aplicar las nuevas garantías pedidas por el organismo arbitral.

"La Junta Electoral Central ha marcado el camino reforzando las garantías del sistema electoral. El Gobierno debe seguirlo, salvo que también pretenda cuestionar el criterio del máximo órgano de la administración electoral, integrado por magistrados del Tribunal Supremo y catedráticos de reconocido prestigio", ha manifestado.

Así se ha pronunciado el PP después de que la JEC haya acordado solicitar a la Oficina del Censo Electoral una instrucción sobre la aplicación de la llamada 'ley de nietos', por la que se concede la nacionalidad española a los descendientes de exiliados. En todo caso, ya avisa de que la determinación del municipio electoral en el que se inscriban cada uno de los beneficiarios de esta disposición de la Ley de Memoria Democrática deberá estar "suficientemente motivada" si no se corresponde con su último domicilio en España.

A finales de junio, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya acusó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de practicar "ingeniería electoral" para conseguir "nuevos votantes" a través de esa 'ley de nietos' y dar derecho a voto a 2,5 millones de personas porque "no le salen las cuentas". Ya criticó entonces que el Gobierno tuviera "la facultad" de asignar una provincia cuando "el solicitante de la nacionalidad no sabe muy bien" en cuál "quiere votar".

"ES UNA BUENA NOTICIA"

El PP ha afirmado que la decisión que acaba de hacer pública la Junta Electoral demuestra que "tenía razón al reclamar mayores garantías en la aplicación de la llamada 'ley de nietos y valora que este organismo haya decidido "extremar la vigilancia sobre un asunto de esta trascendencia".

"Es una buena noticia porque no estamos hablando de una cuestión menor, sino de un proceso que puede afectar a más de dos millones y medio de solicitudes de nacionalidad y, en consecuencia, a la composición del censo electoral en el exterior", ha señalado el partido en un comunicado.

En este sentido, ha destacado que el pronunciamiento de la JEC acredita que "existen dudas relevantes" sobre la correcta aplicación de los criterios de adscripción al censo electoral en el exterior, que deben basarse en reglas "objetivas, homogéneas, suficientemente acreditadas y susceptibles de una aplicación uniforme por todas las oficinas consulares".

Según el PP, la JEC exige información adicional y que se elaboren unas nuevas instrucciones para garantizar la objetividad, homogeneidad y transparencia del procedimiento, algo que, a su juicio, no se viene cumpliendo. Los 'populares' consideran que, después de esta resolución, "el Gobierno ya no puede seguir ignorando las dudas existentes"

Tras reiterar que la instrucción dictada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública "excede los límites de la legislación vigente", el PP ha recalcado que esta resolución evidencia la necesidad de "reforzar las garantías que deben presidir tanto los procedimientos de nacionalización como la elaboración del censo electoral".

Por ello, ha solicitado que no se produzcan nuevas incorporaciones al censo derivadas de esta instrucción sin que antes se hayan implantado plenamente los criterios y garantías exigidos por la Junta Electoral Central.

PIDE REVISAR LA INSTRUCCIÓN AL CONSIDERARLA NULA

Asimismo, el PP ha reiterado "la necesidad urgente de la revisión de oficio de la totalidad de la instrucción por su nulidad, para garantizar su plena adecuación al ordenamiento jurídico", al tiempo que ha reclamado "la publicación desglosada de las altas producidas por esta vía, como elemento indispensable de transparencia y control público".

"Un asunto de esta importancia nunca debió llegar a este punto. Ahora corresponde al Gobierno actuar con responsabilidad y devolver la confianza a todos los españoles, tanto a quienes residen en nuestro país como a quienes viven en el exterior", ha agregado en el mismo comunicado.

Tras insistir en que la JEC ha "marcado el camino reforzando las garantías del sistema electoral", los 'populares' han advertido de que el censo es "el corazón de la democracia" y, por tanto, "no puede ser regulado sin control ni garantías, controles y garantías que son los que hoy la Junta Electoral Central ha obligado a adoptar".

TELLADO: "ESTAREMOS MUY VIGILANTES"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, considera que la JEC da "la razón" a su partido ante "las dudas generadas por el Gobierno con la aplicación de la llamada 'ley de nietos'. "Celebramos que este organismo exija transparencia y objetividad en la aplicación de esta norma", ha manifestado en un mensaje en 'X'.

Tras afirmar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "da sobradas muestras cada día de que no es de fiar", ha recalcado que desde el PP estarán "muy vigilantes para asegurar que la modificación del censo se hace con todas las garantías y sin trampas".

Por su parte, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, también ha celebrado esa decisión subrayando que la JEC pide al Gobierno "información que no ha dado y le obliga a rehacer las instrucciones del censo exterior". "Es urgente que no se incorpore nadie más, que se revise la instrucción entera y que se publique quién ha entrado ya por esta vía", ha indicado en la misma red social.