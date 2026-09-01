El PP censura el "entreguismo" de Sánchez con Rabat: "Ahí no se mueve un lápiz sin que la dictadura marroquí lo sepa"

Miguel Tellado - PARTIDO POPULAR

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha censurado este martes el "entreguismo" y los "paños calientes" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Marruecos tras la "invasión" de finales de julio en Ceuta cuando, a su entender, "ahí no se mueve un lápiz sin que la dictadura marroquí lo sepa".

Así se han pronunciado en sendas entrevistas en Telecinco y RNE el secretario general del PP, Miguel Tellado, y el portavoz nacional del partido, Borja Sémper, después de que Sánchez destacase este lunes la cooperación con Marruecos y que no hay "ninguna información" que apunte al país vecino en la crisis de Ceuta.

Tellado ha criticado el "entreguismo" del presidente del Gobierno a Marruecos y ha indicado que eso se lleva sucediendo a lo largo de los últimos años de "forma reiterada". "Es evidente que Marruecos no respeta al Gobierno de España y es evidente que el Gobierno de España no hace respetar la integridad territorial de nuestro país y la seguridad nacional", ha dicho.

"UN PRESIDENTE ATADO DE PIES Y MANOS"

Según Tellado, la realidad es que tienen un presidente del Gobierno "atado de pies y manos" e "incapaz de hacerse cargo de la situación que ellos mismos han creado por su propia incompetencia". "Nadie está al mando del volante en el Gobierno de España. Absolutamente nadie", ha afirmado.

Por su parte, Sémper ha señalado que el PP "es consciente" de que Marruecos "tiene una responsabilidad" en la entrada masiva de más de 70.000 migrantes irregulares de finales de julio. "Obviamente. Desde luego mucho más grande que la que el Gobierno señala", ha manifestado.

En este sentido, ha descartado que pueda producirse un desplazamiento de tantas personas sin que Rabat esté al tanto. "Todos los que conocemos mínimamente Marruecos sabemos que ahí no se mueve un lápiz sin que el gobierno de Marruecos, sin que la dictadura marroquí lo sepa", ha afirmado.

Sémper ha criticado que Sánchez culpe a Israel, Rusia y una "ultraderecha internacional" de lo ocurrido en Ceuta y, sin embargo, cuando se le pregunta expresamente por la responsabilidad de Marruecos, ponga "paños calientes". "Es verdaderamente sorprendente", ha apostillado.

CRITICA LA FALTA DE AUTOCRÍTICA DEL GOBIERNO

El dirigente del PP ha acusado al Gobierno de falta de autocrítica en la gestión de la crisis de Ceuta, que ha calificado de "nefasta". Además, ha dicho que el jefe del Ejecutivo demostró este lunes poca humildad. "Hoy hay un problema serio en Ceuta y el Gobierno no asume ninguna responsabilidad", ha manifestado.

En cuanto a los menores migrantes, Sémper ha vuelto a defender su retorno y ha justificado esa posición alegando que la propia Unión Europea y el Gobierno de Sánchez consideran que Marruecos "es un país seguro" y "un socio fiable". "De hecho, vamos a organizar con ellos un Mundial de Fútbol", ha exclamado.

Dicho esto, ha recalcado que el PP ha propuesto que "se refuercen en tres turnos los equipos de extranjería para agilizar los expedientes de filiación y de retorno, para que trabajen mañana, tarde y noche", y ha criticado que no se sepa con exactitud "de cuántos inmigrantes estamos hablando".

VISITA DEL REY A CEUTA

Sobre la visita del Rey a Ceuta que anunció este lunes Pedro Sánchez, Sémper ha dicho que al Partido Popular le habría gustado que esa visita ya se hubiera producido y ha añadido que, en cualquier caso, espera que tenga lugar "en breve".

"La jefatura del Estado debe de estar condicionada sólo por los intereses nacionales y por los intereses de los españoles no por intereses externos o por intereses de terceros sí y me quedo aquí", ha concluido.