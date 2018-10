El PP censura a Sánchez por haber llevado la soberanía nacional a la cárcel de Lledoners

Publicado 24/10/2018 15:29:31 CET

Calvo recuerda a Montserrat que ésta reside en el Congreso que dio la confianza a Sánchez y se la quitó a Rajoy

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria del PP, Dolors Montserrat, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber trasladado la soberanía nacional desde el Congreso de los Diputados a la prisión de Lledoners (Barcelona), donde se encuentran encarcelados los líderes soberanistas catalanes, y la vicepresidenta, Carmen Calvo, ha rechazado esas palabras incidiendo en que la soberanía reside en el Congreso que dio la confianza hace cuatro meses a Sánchez y se la quitó a Mariano Rajoy.

El duelo parlamentario que ambas han protagonizado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso ha versado este miércoles sobre la confianza que los españoles tienen en el actual Ejecutivo, como así rezaba la pregunta que Montserrat ha formulado a Calvo. "La confianza no es una entelequia, está reglada. Ustedes la perdieron, nosotros la obtuvimos y con ella trabajamos", ha respondido en primera instancia la vicepresidenta.

Enseguida, la portavoz 'popular' ha contrastado la confianza que, a su juicio, los españoles tienen depositada en su partido frente a la del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Según ha dicho, la sociedad sabe que el PP es "la garantía de la unidad" del país porque "nunca se jugarán el futuro" de España ni de los españoles, como tampoco su convivencia y su libertad, pactado unos Presupuestos en una cárcel con "quienes quieren liquidar" el país.

NO TODO VALE EN DEMOCRACIA

"(Los españoles) confían en nosotros porque no vendemos nuestros principios y valores por agarrarnos a la silla de Moncloa ni porque enviamos al vicepresidente económico --en alusión velada al líder de Podemos, Pablo Iglesias-- a una cárcel a intercambiar Presupuestos por indultos --ha proseguido--. Es una humillación a todos los españoles y en democracia no todo vale".

En este punto, Montserrat se ha preguntado si alguien se puede imaginar que la canciller alemana, Angela Merkel, la primera ministra británica, Theresa May, o al presidente de Francia, Emmanuel Macron, negociando unos Presupuestos con "golpistas encarcelados". "¿Ustedes se pueden imaginar en otro país europeo mayor vergüenza que pactar unos Presupuestos con golpistas encarcelados?", ha abundado.

Dicho esto, la dirigente 'popular' también ha aprovechado para acusar al Gobierno de estar "engañando" a Europa y a todos los españoles con unos Presupuestos que son "la semilla de la futura crisis económica en España" y "la ruina segura" a la que llevan al país cuando las izquierdas gobiernan

"Por todo ello, los españoles no podemos confiar en ustedes. No podemos confiar en un Gobierno que no respeta la división de poderes y que permite que la soberanía nacional ya no esté representada en este Parlamento, sino que esté en Lledoners --ha resumido--. Con la dignidad de España no se juega".

"NO ME APLIQUE LA DOCTRINA TEJERINA"

"No me aplique la doctrina Tejerina, que no soy una niña aunque soy andaluza y me he enterado de lo ha pasado en este país en tiempo real", ha comenzado replicando Calvo, quien ha subrayado las razones por las que el PP y Mariano Rajoy perdieron la confianza del Congreso, "donde está el voto de todos los españoles".

La vicepresidenta ha acusado a los 'populares' de haber "aprovechado" la crisis para hacer "un reseteo ideológico insultante contra el Estado de Bienestar, las políticas de igualdad, los derechos, las libertades y las necesidad de redistribución de dignidad a los españoles", y les ha recriminado que no hayan reflexionado sobre las razones que les llevaron a perder la confianza de los españoles y, con ella, el poder.

"¿Saben por qué? Porque le dieron una extraordinaria confianza a las leyes procesales, al Código Penal y a los tribunales, donde tienen multitud de casos de corrupción porque estaban construyendo la desconfianza de la democracia española", ha indicado.

Según ha subrayado, la confianza está en el Congreso y, además, en los derechos de igualdad y en las políticas sociales que parece que, según Calvo, Montserrat parece no haber entendido pese a haber sido ministra de Igualdad..