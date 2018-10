El PP cierra filas con la diputada a la que Rufián guiñó un ojo y llamó "palmera"

Publicado 09/10/2018 19:03:24 CET

A los 'populares' no les basta con la retirada de la palabra y exigen que ERC reprenda a su diputado

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha cerrado filas este martes con la vicepresidenta de la Comisión de investigación sobre la supuesta 'caja b' del partido, Beatriz Escudero, arropándola en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso horas después de que el portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, le llamara "palmera" y le guiñase un ojo.

El incidente ha tenido lugar durante la comparecencia del ex secretario general del PP Francisco Álvarez-Cascos ante los comisionados que investigan la supuesta financiación ilegal del PP. En un momento dado, Rufián se ha referido a Escudero como "palmera" del compareciente y después le ha guiñado un ojo.

"No me guiñes el ojo, imbécil", le ha espetado la diputada, quien ha abandonado la comisión durante unos minutos, hasta que el independentista ha acabado su intervención. Al final, Rufián, a sugerencia del presidente de la comisión, Pedro Quevedo, ha acabado retirando la palabra "palmera" para que no constara en el Diario de Sesiones.

NO LE HA PEDIDO DISCULPAS

Escudero ha comparecido después en rueda de prensa rodeada de una nutrida representación del Grupo Popular, encabezada por su portavoz, Dolors Montserrat y a la que se han sumado muchas diputadas, como la ex secretaria general del partido y exministra María Dolores de Cospedal, y algunos diputados.

La parlamentaria por Segovia se ha quejado de que, aunque ha retirado el término "palmera", Rufián no le ha pedido disculpas por el guiño de ojo que le ha hecho sentir "humillada y despreciada" y que interpreta como una "falta de respeto" no sólo a ella sino "a todas las mujeres". "Esto ha llegado a extremos inconcebibles. Se han traspasado muchas líneas rojas", ha añadido Escudero.

"Si tengo que pedir disculpas, las pido", ha continuado, en referencia al "imbécil" que ella ha dedicado a Rufián, a quien a renglón seguido ha avisado de que "no se puede ir por la vida perdonando la vida y menos a las mujeres". "Pido a los responsables de su partido que llamen al orden a este señor", ha apostillado, recabando el aplauso de sus compañeros de grupo.

PIDE AMPARO A ANA PASTOR

Por lo pronto, Escudero ha confirmado que va a pedir amparo por lo sucedido a la Mesa del Congreso y ha vuelto a denunciar que no se lo hayan dado ni el presidente de la comisión de investigación ni las dos diputadas de PSOE y Unidos Podemos que había en la sala cuando se ha producido el rifirrafe.

"No podemos tolerar que a las mujeres que están ejerciendo su trabajo se les llame palmeras o floreros o se les guiñe un ojo", ha insistido Escudero, antes de arremeter, aunque sin nombrarlas directamente contra la socialista Isabel Rodríguez y la diputada de Podemos Noelia Vera, a las que ha reprochado que se hayan "callado" y no la hayan defendido, a su juicio, por ser del PP. "¿Las mujeres del PP somos de otra categoría? ¿No merecemos su apoyo?", se ha preguntado.