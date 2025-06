El PP cita a Armengol en la 'comisión Koldo' del Senado el 8 de julio por su encuentro con Aldama

Volverá a llamar a Ábalos, Koldo y Cerdán y llevará a la Fiscalía los "falsos testimonios" de algunos comparecientes

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este viernes que la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' ha fijado para el próximo 8 de julio la comparecencia de la presidenta del Congreso y líder del PSOE balear, Francina Armengol, por sus versiones sobre el encuentro con el presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama.

Precisamente, los 'populares' han establecido la comparecencia de Armengol en esta comisión de investigación del Senado justo un día antes de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, acuda al Congreso para dar explicaciones sobre el último informe de la UCO, entre otras cosas.

Así lo ha explicado Alicia García en una rueda de prensa en el Senado, donde ha detallado la ampliación del listado de comparecientes que ha presentado su grupo en esta comisión de investigación tras el informe de la Guardia Civil que apunta al exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán.

En cualquier caso, el PP ha hecho valer su mayoría en el Senado para volver a citar a Armengol en esta comisión de investigación, acusándola de mentir en su primer interrogatorio sobre su relación con Víctor de Aldama.

Se basan en que el viernes de la semana pasada, fuentes del entorno de Armengol confirmaran que la expresidenta balear mantuvo un encuentro con Aldama, aunque lo situaron en el marco de una reunión con Globalia. Sin embargo, la propia presidenta del Congreso eludió aclarar el viernes por la mañana si se había visto con el presunto conseguidor de la trama.

"Armengol mintió en el Senado cuando dijo que no conocía a Aldama. No solo no le conocía, sino que se reunió con él y ocultó esa reunión en la agenda oficial", ha denunciado Alicia García.

VOLVERÁN "LOS DE LA MAFIA DEL PEUGEOT"

La portavoz del PP en el Senado también ha confirmado que en el nuevo listado de comparecientes se encuentran el propio Santos Cerdán, así como el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García Izaguirre, que ya desfilaron por esta comisión de investigación.

Cabe recordar que, aunque se haya vuelto a presentar un nuevo listado de comparecientes, corresponde a la Mesa de la comisión de investigación, en la que el PP cuenta con mayoría, fijar la fecha de estos nuevos interrogatorios.

El PP ya adelantó este jueves que iba a llamar a la "rama navarra" a esta comisión, entre los que se encuentran el propio Santos Cerdán, la ministra y exconsejera navarra, Elma Saiz, el exportavoz del PSOE en Navarra, Ramón Alzórriz, y su esposa; Antxón Alonso, "socio de Santos de Cerdán"; Óscar Chivite, tío de la presidenta María Chivite y consejero de Cohesión Territorial, así como el exconsejero de dicho área, Bernardo Ciriza.

IRÁN A LA FISCALÍA

Al ser preguntada por si el PP tiene previsto alguna acción por entender que algún compareciente ha incurrido en falso testimonio, Alicia García ha explicado que hasta 14 personas que están incluidas en esta nueva lista volverán a comparecer porque los 'populares' entienden que han mentido.

"Por tanto, nosotros actuaremos y a los que han mentido la comisión de investigación lo llevaremos a la Fiscalía, lógicamente con un informe previo de los servicios jurídicos de la Cámara", ha sostenido.

TAMBIÉN PARDO DE VERA Y EL DIRECTOR DE CARRETERAS

Según ha anunciado Alicia García, los 'populares' también han vuelto a citar al exdirector general de Carreteras Javier Herrero, que está mencionado en el informe de la UCO, así como a todo su equipo en este departamento.

Del mismo modo, tendrá que volver a comparecer por tercera vez la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y su sucesor Ángel Contreras, mientras que será la primera vez que comparezcan el dirigente socialista en Zaragoza Alfonso Gámez y el socialista aragonés Alfonso Martínez.

En el listado también se encuentran el que fuera 'número dos' de Santos Cerdán en la secretaría de Organización del PSOE, Juanfran Serrano, el socialista Gaspar Zarrías y la gerente del PSOE, Ana María Fuentes.

Además, volverá a acudir a esta comisión por cuarta vez el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y su exdirector de gabinete Antonio Olivera, en esta ocasión por segunda vez.

EL RESTO DE COMPARECENCIAS DE JULIO

Además de Armengol, el PP ha preparado un calendario de comparecencias para el mes de julio, ya que en esta comisión de investigación serán interrogados el 1 de julio Antxón Alonso, mientras que el 15 de julio será el turno de Óscar Chivite.

"Y el martes 22 proponemos a Vicente Fernández, el expresidente de la SEPI de María Jesús Montero, que tuvo que dejar su puesto por estar imputado en el caso Aználcollar y le acabaron colocando en la empresa de Cerdán, Servinabar", ha añadido Alicia García.

La portavoz 'popular' ha garantizado que Sánchez comparecerá en esta comisión de investigación, aunque ha precisado que el PP marca los tiempos "en función de las informaciones que se van conociendo".

"Está claro que él no es un mero espectador, ni una víctima de la corrupción como nos quiere hacer creer. Pedro Sánchez es el actor principal de una trama corrupta que nace, crece y se reproduce en todos los estamentos del gobierno, del Partido Socialista y también de su entorno familiar y personal" ha denunciado.