El PP cita en la comisión Koldo del Senado a la Miss Asturias ligada a Ábalos y a la presidenta del Tribunal de Cuentas

Archivo - La Miss Asturias vinculada a Ábalos, Claudia Montes, llega a los juzgados de Gijón para testificar por el ‘caso Koldo’, a 21 de mayo de 2025, en Gijón, Asturias (España). - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', en la que el PP cuenta con mayoría, ha establecido para el próximo 9 de octubre las comparecencias de Claudia Montes --Miss Asturias +30 2017 vinculada al exministro José Luis Ábalos-- y de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano.

Así lo ha anunciado este viernes la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una rueda de prensa en la que ha avisado de que Claudia Montes "tendrá que explicar cómo fue su proceso de selección, qué trabajos desempeñó y quién la acosa ahora por hablar".

"La red de enchufes del machismo obsceno del sanchismo es escandalosa e inmoral. El dinero público no está para pagar caprichos sentimentales, el dinero público está para servir a los españoles", ha añadido Alicia García.

Por otra parte, la presidenta del Tribunal de Cuentas tendrá que volver por segunda vez a comparecer ante la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', ya que el PP ha alegado que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán "impulsó e impuso" a Enriqueta Chicano en ese puesto.

"¿Qué buscaba Cerdán con ese nombramiento? ¿Por qué tuvo tanto empeño y consiguió que Enriqueta Chicano fuera la presidenta del Tribunal de Cuentas? Y a su vez queremos saber qué favor pudo hacer Chicano a Cerdán por su nombramiento en la Presidencia del Tribunal de Cuentas", ha apostillado Alicia García.