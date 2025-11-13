El PP cita en el Senado a la secretaria general de Presidencia imputada por el juez del 'caso Begoña Gómez'

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García (i), durante la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo', en el Senado, a 30 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha adelantado este jueves que su grupo citará en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' a la secretaria general de la Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González, que está imputada por el juez del 'caso Begoña Gómez'.

Así lo ha anunciado Alicia García en una rueda de prensa desde el Senado, donde no ha detallado la fecha en la que se producirá la comparecencia de la secretaria general de Presidencia. Cabe recordar que el juez del 'caso Begoña Gómez' ha cambiado la fecha del interrogatorio a Judit Alexandra para este mismo domingo.

"España no merece un presidente cercado por la corrupción. España no merece un Gobierno de mentiras y deslealtad. Por eso, seguiremos trabajando para destapar la verdad, la corrupción y la traición", ha proclamado Alicia García.

Asimismo, el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, está citado en la comisión de investigación del Senado para el próximo 24 de noviembre, según ha adelantado Alicia García.