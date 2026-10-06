El PP coincide con Vox en que "no hay que dar nada por ganado" ante las generales: "No hay nada hecho"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha coincidido este martes con Vox en que "no hay que dar nada por ganado" ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre porque el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "está dispuesto a todo".

"No hay nada hecho", ha afirmado rotunda Muñoz en una rueda de prensa en el Congreso, un día después de que el presidente de Vox, Santiago Abascal, haya llamado a su electorado a no confiase ante los comicios, que prevé "muy inciertos".

Muñoz ha asegurado que "por supuesto" que "no hay que dar nada por ganado" aunque las encuestas coincidan en que hay una mayoría de centroderecha de PP y Vox que puede superar los 200 escaños el próximo 29 de noviembre.

LAS RELACIONES CON VOX "SIGUEN DENTRO DE LA NORMALIDAD"

"Hay que votar en masa y nadie se puede confiar. Todas las encuestas dicen que Feijóo gana pero no podemos confiarnos y, por lo tanto, todo el mundo que quiera un cambio en España y una oportunidad para los españoles tiene que salir a votar el 29 de noviembre", ha reiterado.

Además, la portavoz parlamentaria del PP ha indicado que las relaciones con Vox "siguen dentro de la normalidad, dentro de los gobiernos autonómicos" que han suscrito los dos partidos varias autonomías.

Dicho esto, ha subrayado que el primer objetivo del PP y de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, es España y "no hay nada por encima" de eso. "Y cuando el objetivo es España y mejorar la vida de los españoles, no hay nada que nos pueda hacer perder la atención", ha señalado, para añadir que en estos momentos "la primera prioridad de este país es cambiar de gobierno".

ENTIENDE QUE PUEDA HABER DUDAS CON EL VOTO POR CORREO

Al ser preguntada si alberga dudas con el voto por correo, como han expresado públicamente dirigentes del PP como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, y si no confían en los trabajadores de Correos, Muñoz ha replicado que su partido en quien no confía es en "los directivos de Correos".

"No en vano hay directivos de Correos que están siendo investigados judicialmente. Por lo tanto, el Partido Popular entiende que haya millones de españoles que puedan tener dudas sobre el voto por correo", ha manifestado.

Muñoz ha animado a la gente a acudir a votar y ha dicho que "el que tenga dudas que vote en urna". "Desde el PP entendemos que hay gente que tenga dudas cuando estamos viendo que gente y directivos de Correos eran gente como Leire o gente como Juan Manuel Serrano", ha resaltado.

Dicho esto, ha asegurado que los españoles "pueden estar tranquilos" porque el PP "va a tener todos los ojos puestos en ellos". "Y ahí está la Junta Electoral Central, que tendrá que dirimir cuando entendamos que hay cosas que no se están produciendo bien", ha abundado, para recordar que el PP planteó al organismo arbitral sus "dudas" sobre la llamada 'ley de nietos' y después el Tribunal Supremo adoptó medidas cautelares.

"A partir de ahí, es el Tribunal Supremo y la Junta Electoral Central los que tienen que decidir dónde empieza el censo y dónde no empieza el censo y hasta dónde llegan las medidas cautelares", ha indicado.

El censo para las generales será el cerrado el 1 de agosto, antes de la decisión del Tribunal Supremo. A primeros de septiembre, el alto tribunal paralizó cautelarmente el voto para las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de la denominada 'ley de nietos' y las nuevas inscripciones para preservar "la transparencia del proceso electoral y la confianza de la ciudadanía en sus resultados" ante la "magnitud" del aumento del censo.

"EL MODELO DEL MIEDO O EL MODELO DE LA ILUSIÓN"

Una vez que se han disuelto las Cortes, Muñoz ha asegurado que el paso de Pedro Sánchez por España estos tres años "ha sido un absoluto desastre en todo, sin excepción". A su entender, "han tenido al país secuestrado" para "poder seguir trincando mientras Pedro Sánchez permanecía en Moncloa".

Así, ha afirmado que Sánchez "regaló la dignidad del Estado a cambio de la legislatura y no ha tenido ninguna de las dos cosas". Además, ha dicho que se envolvió en una "mayoría progresista para gobernar que nunca tuvo". "Siempre fue una mentira", ha exclamado.

"El objetivo de esta legislatura fue exclusivamente mejorar la vida de una única persona en España: la vida de Pedro Sánchez", ha sentenciado, para añadir que "hoy España es peor que hace tres años".

La dirigente del PP ha animado a los españoles a acudir a "votar en masa" el día 29 y poder elegir "entre el modelo del miedo del Partido Socialista" o "el modelo de la ilusión" del PP que busca "reconstruir España".

"El PP no necesita la crispación en la calle para ganar. Sánchez sí. Sánchez necesita crispación para ganar las elecciones", ha afirmado, para pedir de nuevo a los ciudadanos "que tengan dudas, que vayan a la urna a votar" porque "no se puede desperdiciar ningún voto". "No hay nada hecho y el cambio de España está en nuestras manos", ha concluido.