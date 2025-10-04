El PP considera esperanzador el plan de paz en Gaza y ve "llamativo que lo que no le valía a Sumar, hoy le vale a Hamás"

Miguel Tellado durante la rueda de prensa celebrada el sábado 4 de octubre en la sede del PP. - PARTIDO POPULAR

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha considerado esperanzador el plan de paz en Gaza aceptado por Hamás y ha asegurado que "lo llamativo" es que "lo que hace unos días no le valía a Sumar, hoy le vale a Hamás", en referencia a la disposición del grupo terrorista de liberar a todos los rehenes israelíes para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza, en el marco del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"O Sumar rectifica ahora y hace seguidismo de Hamás, o no rectifica ahora y se queda en posiciones más radicales de las que defiende Hamás", ha añadido.

Así lo ha expresado en una rueda de prensa celebrada este sábado, en la que también ha asegurado que el anuncio del acuerdo "parecen noticias esperanzadoras". En este sentido, ha manifestado que espera que "este camino no se trunque" y que se "liberen a los rehenes cuanto antes y que cese el conflicto".

Asimismo, ha asegurado que desde el PP están "esperando" a que el Gobierno "facilite información sobre todo esto".

"No nos la dio ni para que un barco de la Armada acompañase a ese barco, ni siquiera cuando el buque de la Armada abandonó ese acompañamiento", ha aseverado al respecto, refiriéndose al buque militar que acompañó a la Global Sumud Flotilla durante una parte de su recorrido. "Es todo bastante esperpéntico", ha zanjado.