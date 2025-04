El PP contempla votar "no" al decreto antiaranceles en el Congreso si no cambia la actitud del Gobierno

"Lejos de estar más cerca, nos estamos alejando", avisan en 'Génova', críticos con el primer trámite para el desmantelamiento de Almaraz

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP de Alberto Núñez Feijóo contempla la posibilidad de votar "no" en el Congreso al decreto aprobado por el Consejo de Ministros para aliviar la situación provocada por los aranceles que promueve la administración de Donald Trump si el Ejecutivo mantiene su actitud y no mueve ficha. Aunque aún no hay fecha para esa votación, ese debate de convalidación se podría producir en la segunda semana de mayo.

"Lejos de estar más cerca, nos estamos alejando", han asegurado a Europa Press fuentes de la dirección nacional del PP, que se han mostrado especialmente críticas con la decisión del Consejo de Ministros de aprobar este martes el primer trámite para activar el desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz (Cáceres).

Estos días, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, han mantenido sus contactos pero en 'Génova' no ven avances. "Pedimos modificar el punto de partida del Gobierno", han indicado fuentes 'populares', recordando que un pacto implica "modificar posturas".

EL CIERRE DE LAS NUCLEARES, UN PUNTO CLAVE

A primeros de abril el PP ya envío a Moncloa su paquete de medidas para mejorar el texto del Gobierno ante la ofensiva arancelaria de Trump, que incluía medidas fiscales y energéticas destinadas a reforzar la competitividad de las empresas y proteger a los sectores más expuestos, como el industrial y el primario.

Así, el plan del PP plantea eliminar el impuesto sobre el valor de la producción energética --la aplicación de ambas supondría 16.000 millones de euros para hogares e industria en los precios de la energía en los próximos cinco años--, elaborar un plan de infraestructuras hidráulicas para asegurar la disponibilidad de agua, y ampliar la vida útil de las nucleares.

Este último aspecto es clave para el PP. De hecho, a primeros de abril el Grupo Popular registró en el Congreso una proposición de ley para extender la vida útil de las centrales nucleares españolas, empezando por Almaraz (Cáceres), y defender así la soberanía energética de España.

Por eso, los 'populares' han criticado que el Consejo de Ministros haya aprobado iniciar el cierre de Almaraz, cuya fecha programada de cierre es otoño de 2027 para su primer reactor y otoño de 2028 para el segundo. En concreto, dio luz verde a la autorización para que ENRESA, la empresa pública encargada de la gestión de residuos y también para desmontar las instalaciones nucleares contrate el "servicio de Ingeniería para el desmantelamiento" de esta central nuclear.

"LA PELOTA ESTÁ EN EL TEJADO DEL GOBIERNO"

El responsable de Economía del PP ha avisado que la crisis arancelaria requiere de medidas que "abaraten el precio de la energía" a los sectores productivos y ha recalcado que la decisión del Consejo de Ministros sobre Almaraz, de la que "nadie" les ha informado, "va en el sentido contrario". "Si el Gobierno quiere una respuesta de Estado no puede volver a las andadas de siempre", ha advertido.

Desde el equipo de Feijóo son incluso más contundentes y ya avisan que el PP no descarta en este momento votar 'no' al decreto. "El Gobierno haría bien en ir amarrando el apoyo de Belarra. Por si acaso", han avisado fuentes 'populares', que creen que "la sensibilidad del Ejecutivo ha quedado reflejada" en ese acuerdo del Consejo de Ministros sobre Almaraz.

En 'Génova' esperan que el Gobierno mueva ficha. "La pelota está en el tejado del Gobierno y aún hay tiempo", ha resumido un miembro del comité de dirección del PP, que se han preguntado: "Si el Gobierno no nos apoya nada, ¿por qué le tenemos que apoyar?".

EL PP REGISTRA EN EL CONGRESO SU PLAN DE COMPETITIVIDAD

Por lo pronto, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este jueves en Meaño (Pontevedra) que el Grupo Popular ha registrado en el Congreso una iniciativa para aprobar un plan de competitividad con el objetivo de impulsar a las empresas españolas ante los aranceles de Estados Unidos.

Según ha explicado Feijóo, ese plan pasa por una política industrial, energética y fiscal que busque la competividad de las empresas, ayude a las exportaciones y rebaje los precios de la energía.

"Vamos a insistir ante esta deriva de desgobierno que vive España en los últimos años y les puedo asegurar que tenemos claro lo que hemos de hacer, es crecer de forma sana incrementando la renta per cápita de los españoles. No se trata de incrementar de forma exponencial la deuda pública como está haciendo el Gobierno", ha asegurado.