El PP cree que a Sánchez no le interesa renovar el TC para que Conde Pumpido siga al frente y poder "controlarlo"

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, considera que "el menos interesado" en renovar a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde elegir a la Cámara Alta es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien, a su juicio, quiere "controlar" el órgano de garantías y, por tanto, prefiere que Cándido Conde Pumpido siga presidiéndolo.

En una rueda de prensa en el Senado, García ha asegurado que el PP irá "trabajando" para que se puedan cumplir los plazos estipulados para esa renovación parcial del TC, que afecta a Conde Pumpido y otros tres magistrados y que debería hacerse efectiva antes de final de año.

"Las mayorías necesarias saben las que son. Nosotros, respetando esos plazos, iremos trabajando", ha señalado, sin dar detalles sobre eventuales candidaturas, pero incidiendo en que les gustaría que ese relevo se realizara "garantizando la independencia" del tribunal.

Eso sí, ha insistido en que el PP cree que "los menos interesados en que se llegue a un acuerdo" son los socialistas. "Este Gobierno quiere máximos poderes y mínimos controles, y, por tanto, lo que le interesa a señor Sánchez, es controlar el Tribunal Constitucional y prolongar el mandato del señor Cándido Conde Pumpido", ha comentado.

La dirección del PP ha abierto la puerta a pactar con el PSOE la renovación del TC dentro del plazo establecido, subrayadno precisamente que no quieren contribuir a que Conde Pumpido siga "parapetado" al frente de la institución.