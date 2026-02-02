El PP critica el "bloqueo" del PSOE a que funcionarios de prisiones sean agentes de autoridad: "No tienen vergüenza"

Archivo - La diputada Ana Vázquez, portavoz de Interior del PP, en el hemiciclo - CONGRESO - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ana Vázquez, ha acusado este lunes al PSOE de estar "bloqueando" la tramitación en el Congreso de dos proposiciones de ley para que los funcionarios de prisiones sean considerados agentes de la autoridad. "No tienen vergüenza", ha criticado.

Durante la inauguración de unas jornadas del Grupo Popular sobre funcionarios de prisiones que se celebra en la Cámara Baja, Vázquez ha reprochado a los socialistas que hayan solicitado ya 41 prórrogas para que no se tramite la ley. "No tienen vergüenza. La medida no cuesta dinero, solo cuesta voluntad política", ha aseverado.

La diputada 'popular' ha recordado que el colectivo fue diana de la banda terrorista ETA y ha indicado que las agresiones a personal que trabaja en las cárceles está aumentando. Como ejemplo, ha puesto el asesinato de la cocinera Nuria López en la cocina de la prisión de Tarragona a manos de un interno en marzo de 2024.

"El Congreso os tiene que escuchar y vuestras reivindicaciones merecen ser atendidas. Ojalá la próxima semana el PSOE desbloquee esta ley", ha concluido Vázquez, apuntando que las agresiones en penales están subiendo y que en Cataluña, comunidad que detenta las competencias en esta materia, sus funcionarios ya son considerados agentes de la autoridad.

En la jornada, representantes del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar han expuesto la "falta de medios" personales, materiales y legales en las cárceles, la "obsolescencia" de normas como el Reglamento de 1981 y la necesidad de modernizar el sistema penitenciario, reclamando, entre otras medidas, ser considerados profesión de riesgo y contar con una dotación adecuada para garantizar la seguridad en los centros.