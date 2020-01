PP critica que en "la foto" del homenaje a Ordóñez estuvieran Urkullu, quien "llega 25 años tarde", y los socialistas

Publicado 24/01/2020 13:13:29 CET

Raquel González acusa a los jeltzales de ser un partido de "extrema hipocresía" cuya agenda pasa por "traer a los presos de ETA en tropel"

BILBAO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Vizcaya, Raquel González, ha criticado que en "la foto" del homenaje a Gregorio Ordóñez en San Sebastián estuviera el lehendakari, Iñigo Urkullu, quien "llega 25 años tarde" y pide "que los presos de ETA lleguen en masa a cárceles del País Vasco", así como representantes socialistas que acudieron al acto mientras pactan con "los herederos de Herri Batasuna".

En rueda de prensa celebrada en Bilbao para analizar la actualidad política vasca, González ha considerado asimismo que el discurso de Gregorio Ordóñez "valdría para hoy en día", ya que todavía "se necesita una alternativa constitucionalista clara, como la del PP".

Tras recordar que en la inauguración este jueves en San Sebastián de la exposición que recoge imágenes y objetos del dirigente del PP vasco asesinado por ETA hace 25 años Gregorio Ordóñez se pudo ver a "muchas caras conocidas", la dirigente del PP vizcaíno ha criticado que en "la foto" se pudo ver también al lehendakari, Iñigo Urkullu, quien "llega 25 años tarde".

"Estaba en el homenaje a nuestro compañero tras venir de Madrid de pedir que los presos de ETA lleguen en masa a cárceles del País Vasco, sin arrepentirse y sin colaborar con la justicia", ha afirmado, para añadir que el PNV se ha convertido así en un partido de "extrema hipocresía".

Asimismo, ha denunciado la presencia en "la foto" de "dirigentes socialistas" que pudieron escuchar las palabras de la viuda, Ana Iribar, mientras "tienen la desfachatez de votar en Europa que no se resuelvan esos crímenes" y pactan los Presupuestos en Irun o Navarra "con los herederos de Herri Batasuna".

"Y también lo vemos en el Gobierno central... el PSOE no tiene ningún principio, pero sí finales: mantenerse en el gobierno a cualquier precio y a costa de su propia dignidad y la de todos los españoles", ha añadido.

Por lo que respecta a la ausencia de representantes de EH Bildu, González ha considerado que "ya nadie disimula nada, y los partidos se quitan las caretas". "Ellos nunca han condenado el terrorismo de ETA y ya no lo disimulan. Los que sí estaban eran otros que están encantados de pactar con ellos", ha añadido.

CRITICA A ÁBALOS POR RETRASAR EL AVE A EUSKADI

Por otro lado, ha lamentado que el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, haya "retrasado" la llegada del Tren de Alta Velocidad a Euskadi, una infraestructura que estaba "cerrada y casi puesta en marcha con el Gobierno del PP".

"Y el PNV, sumiso. ¿Dónde están Aitor Esteban y Andoni Ortuzar? Allí donde tienen que defender a los vascos bajan la cabeza. El PSOE no quiere que venga el AVE y al PNV tampoco le importa porque no lo tiene en su agenda. La agenda vasca del PNV es que los presos de ETA vengan en tropel, se apruebe su nuevo Estatuto y que el saludo del teléfono sea 'egun on, buenos días", ha criticado en referencia al hecho de que la Diputación de Álava regule por decreto el saludo de los funcionarios.

Por todo ello, ha subrayado que el PP supone la única alternativa posible a un Gobierno vasco integrado por PNV y PSE, un Podemos que ejerce de "socio económico, pese a que tiene Venezuela como modelo", y una EH Bildu actúa de "socio político" jeltzale y representa la "mano que "mece la cuna".