El PP critica que el Gobierno "condene" la decisión de Peinado sobre Begoña Gómez y prevé más ataques a los jueces

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una visita a la feria de Albacete, a 14 de septiembre de 2026, en Albacete, Castilla-La Mancha (España). La Feria de Albacete, declarada de Interés Turístico Internacional, se celebra del 7 al 17 de sept - Víctor Fernández - Europa Press

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha criticado este lunes que el Gobierno "condene" la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio por varios delitos a Begoña Gómez, la esposa del jefe del Ejecutivo, y ha augurado que tras ese paso el Ejecutivo y el PSOE "recrudecerán aún más sus ataques" contra los jueces.

"Se condenan los asesinatos y los atentados, no que un juez le abra juicio oral a la mujer de tu jefe", ha declarado la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, después de que Moncloa haya difundido un comunicado en el que "condena" que Peinado envíe a juicio a Begoña Gómez, una decisión que consideran "injusta", "arbitraria" y parte de una "persecución". Además, el Gobierno espera que el jurado popular encargado de tomar la decisión, sea "ecuánime".

En concreto, el juez Peinado ha vuelto a abrir juicio oral con jurado popular contra Begoña Gómez, por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, así como contra su asesora, Cristina Álvarez.

PUEDE TRABAJAR PERO "NO APROVECHARSE" PARA "MEDRAR"

En un mensaje en su cuenta de 'X', que ha recogido Europa Press, Muñoz ha señalado que el problema de esta gente es que "hiperventilan tanto que tienen imposible ya volver a posiciones serias y demócratas".

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, se ha mostrado convencido de que "a partir de hoy el Gobierno y el PSOE recrudecerán aún más sus ataques a los jueces y repetirán como cotorras eso de que Begoña Gómez tiene derecho a trabajar".

"Pues no, señores socialistas, los jueces no son fachas ni persiguen al Gobierno, hacen su trabajo y aplican la ley. Y sí, la mujer del presidente puede trabajar, lo que no puede es aprovecharse de su condición para medrar y conseguir lo que nunca obtendría por méritos propios", ha señalado Tellado en la misma red social.

"ES EL INICIO DEL CALVARIO QUE LE QUEDA"

Fuentes del PP han señalado que hoy se ha confirmado que Begoña Gómez "se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados una vez que el juez instructor ha abierto juicio oral contra ella por los delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias" y que las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero serán citadas el 30 noviembre por el caso Plus Ultra.

"No hay banquillo para tanto acusado relacionado con Sánchez", han enfatizado los 'populares', que creen que esto "acaba de empezar" y "es el inicio del calvario que le queda". Así, ha recordado que el presidente del Gobierno "ya tiene condenados a su fiscal general, a su número 2, al guardián de sus avales, y a su hermano".

A su entender, Pedro Sánchez "está rodeado de corrupción y no hay estaciones del año para todos los juicios que todavía quedan por celebrarse". "La respuesta a todos estos escándalos no puede ser el silencio o la eterna huida hacia delante. Sánchez no podrá evitar que toda la verdad se conozca. La corrupción del sanchismo será juzgada en los tribunales, pero también en las urnas", ha aseverado, para añadir que entonces será la ocasión para que "todos los españoles condenen con su voto al Gobierno más corrupto" de la democracia.