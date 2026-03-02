El PP critica que el Gobierno no informe a Feijóo tras ataque a Irán y pide que España esté "sin matices" con sus socios

Archivo - La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez. Archivo. - Eusebio García del Castillo - Europa Press

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha asegurado este lunes que España debe estar "sin matices con las democracias liberales" tras el ataque de EEUU e Israel sobre Irán y ha denunciado que el Ejecutivo no haya informado al Partido Popular de lo que está sucediendo en Oriente Próximo. Dicho esto, ha afirmado que "al final algo falla cuando los enemigos de la libertad aplauden" al Gobierno de Pedro Sánchez.

Este fin de semana, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, cargó contra EEUU e Israel por los ataques sobre Israel, asegurando que "todos" rechazan el régimen de los ayatolás pero eso no es "legítimo" para hacer "acciones que vulneren la legalidad internacional".

En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, Fúnez ha señalado que en la reunión del comité de dirección del partido que ha presidido Alberto Núñez Feijóo han tratado la situación que se ha desencadenado en Irán por "la caída de un tirano que ha protagonizado las hojas de las más tremendas y aterradoras de la humanidad en el siglo XXI", en alusión a Alí Jamenei.

Según ha dicho, Irán es un país que "estaba prácticamente anclado en la Edad Media, donde había persecuciones" y "asesinatos masivos". Es más, ha dicho que "la dignidad de la mujer estaba absolutamente no silenciada, sino pisoteada y arrasada por el régimen de los ayatolás".

"SÁNCHEZ PARECE SER QUE ESTÁ ATRAPADO POR SUS SOCIOS"

En este punto, ha indicado que el PP se adhiere al mensaje que ha lanzado la Unión Europea para que "los esfuerzos diplomáticos contribuyan a salvaguardar la seguridad y la estabilidad en la zona" porque, según ha dicho, "la seguridad global exige responsabilidad y límites".

En este sentido, y en línea con el mensaje de Feijóo, ha subrayado que España "debe estar sin matices junto a las democracias liberales". "Al final, algo falla cuando los enemigos de la libertad aplauden al Gobierno de Pedro Sánchez. Algo falla cuando organizaciones terroristas como Hamás, como la milicia hutí o el régimen iraní aplauden al Gobierno de Pedro Sánchez. Con estos apoyos no se defienden los intereses de España, sino que, por el contrario, se ponen en riesgo", ha avisado.

En este sentido, ha reiterado que España "debe ir con sus socios" de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica. "Feijóo está con las democracias liberales. Sánchez parece ser que está atrapado por sus socios", ha aseverado.

Fúnez ha indicado que la izquierda en este país "no pasa por el mejor momento" y "está pasando por una mala racha" porque "ya sin Maduro y sin los ayatolás se le está vaciando el grupo de Whatsapp". "El mundo está mejor sin los ayatolás y nosotros sí sabemos del lado del que estamos", ha abundado.

Al ser preguntado si el orden internacional no se resiente igualmente cuando una democracia liberal, Estados Unidos, actúa sin el amparo de Naciones Unidas fuera de sus fronteras, Fúnez ha reiterado que España debe estar "siempre" con las democracias liberales y "nunca con el terror" y ha añadido que lo que están defendiendo es la democracia, el respeto a los derechos humanos y la libertad.

"Y, desde luego, tenemos muy claro que no vamos a estar nunca con un régimen que ha pisoteado la dignidad de las mujeres y que ha encerrado a las mujeres bajo un burka", ha dicho, para resaltar que "en las últimas manifestaciones de la oposición mataron a más de 38.000 personas".

Preguntada de nuevo qué le parece que esta ofensiva no tenga autorización del Consejo de Naciones Unidas y del Congreso de Estados Unidos y, por tanto, sin respeto al derecho internacional, Fúnez ha resaltado que el PP defiende la libertad, el respeto a los derechos humanos y la democracia.

"Y eso marca nuestro posicionamiento siempre, en este caso y en otros que puedan existir en el futuro. Y también tenemos algo muy claro, y es que vamos a estar siempre con nuestros socios, porque comparten los mismos principios que nosotros", ha apostillado.

En cuanto a si el PP se plantea forzar algún debate en el Congreso tras el ataque a Irán, la dirigente 'popular' ha recordado que en las dos próximas semanas no hay actividad en el Congreso pero ha aprovechado para quedarse de que su partido no haya recibido "ninguna llamada" del Gobierno de España, "como no lo hacen nunca".

La vicesecretaria del PP ha denunciado que el Ejecutivo no infome al primer partido de la oposición de "ninguna cuestión que haga referencia al posicionamiento del Gobierno en lo que se refiere a política exterior o a situaciones tensionadas como la que están viviendo en este momento en Irán".

"Nunca antes un Gobierno había hecho eso y creo que es una auténtica irresponsabilidad por parte del Gobierno de Pedro Sánchez no informar en tiempo y forma al principal partido de la oposición, al principal partido de España de lo que está sucediendo", ha criticado.

PIDE ACLARACIONES SOBRE LAS BASES DE ROTA Y MORÓN

Después de que el ministro de Exteriores, haya negado "taxativamente" el uso de Morón y Rota en el ataque a Irán y haya asegurado que España no las prestará para nada contrario a la Carta de la ONU, fuentes de Génova han señalado que sería "bueno" que el Gobierno diera explicaciones más detalladas.

"Queremos saber si es una decisión logística de Estados Unidos o es una decisión del Gobierno de España", han señalado fuentes del PP, que cree que sería bueno saber qué conversaciones al respecto ha tenido con Estados Unidos y si esto puede tener alguna "consecuencia diplomática".