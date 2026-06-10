El PP critica que Leire Díez fuera recibida hasta en Fiscalía: "Para ser Antoñita la fantástica, se confirman reuniones"

Archivo - El secretario general del PP, Miguel Tellado, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 29 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ha criticado este miércoles que la exmilitante del PSOE Leire Diez fuera recibida hasta en la Fiscalía General del Estado y ha señalado que "lo raro" va a ser encontrar a quien no se haya reunido con ellos, en alusión a la presunta "trama" creada para "desestabilizar de forma sistemática y continuada" las causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.

"¡Para ser Antoñita la fantástica... se van confirmando las reuniones!", ha exclamado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, después de que la Fiscalía haya admitido al juez dos reuniones de un excargo del exfiscal general Álvaro García Ortiz con Leire Díez y el abogado de Santos Cerdán, exnúmero tres del PSOE.

Gamarra ha afirmado que, según su agenda, Leire Díez "se reunía con Santos un día", otro con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, "al siguiente con un tal P.S." y "después hasta era recibida en la Fiscalía General".

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha señalado --también en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press-- que "lo raro va a ser encontrar en el PSOE al que no se haya reunido con ellos".

En la misma línea se ha expresado el portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura de la formación, Borja Sémper, que ha criticado esas reuniones. "Es increíble, pero es cierto. El escándalo que no cesa", ha asegurado en la misma red social.

REUNIONES CON CARGOS DE LA FISCALÍA

En concreto, la Fiscalía General del Estado ha reconocido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez' que Diego Villafañe, que fue teniente fiscal de la Secretaría Técnica cuando García Ortiz era jefe del Ministerio Público, se reunió dos veces con la exmilitante socialista y Jacobo Teijelo, abogado del exdirigente socialista Santos Cerdán.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Fiscalía, que han dado cuenta de que han remitido al magistrado Santiago Pedraz la información que les requirió acerca de si se celebraron reuniones en la sede del organismo entre abril de 2024 y junio de 2025 con personas señaladas en la presunta trama que habría buscado desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.