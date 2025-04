El PP critica la ofrenda de Sánchez a un líder comunista en su viaje a Vietnam y China: "No es el mejor de los caminos"

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha criticado este jueves la ofrenda al líder comunista Ho Chi Minh en Hanói (Vietnam) asegurando que "no es el mejor de los caminos". Además, ha insinuado que el viaje a China "no responde a intereses nacionales" ni a "intereses europeos" sino que responde más a "intereses de algunos particulares".

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Bravo ha señalado que la posición de España ante los aranceles promovidos por la administración americana "se tiene que defender desde la Unión Europea". Según ha añadido, cuentan con el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, que está haciendo un "enorme esfuerzo" para defenderlos "a todos".

"Creemos y así lo hemos dicho y se lo trasladamos al Gobierno, que no es el momento de que un presidente por su cuenta asuma una decisión, unas visitas, además en una situación tan comprometida y a un país tan comprometido", ha manifestado el dirigente del PP.

IR DE LA MANO DE LA UE

Así, Bravo ha indicado que al PP le gustaría que fueran "de la mano" con la UE. "Creo que la Unión Europea lo que nos está pidiendo a todos es que vayamos de la mano. Tomar este tipo de decisiones, incluso esa ofrenda concreta que hemos visto, pues yo creo que no es el mejor de los caminos", en alusión a la visita al Mausoleo del presidente Ho Chi Minh en Hanói (Vietnam).

Este año, Vietnam celebra el 50 aniversario de su reunificación y del fin de la guerra. En su visita a Hanói, Sánchez expresó la cercanía del pueblo español con una ofrenda floral en el monumento a sus héroes y una visita al mausoleo del presidente Ho Chi Minh.

Bravo ha reiterado que el Gobierno de España tiene que trabajar "conjuntamente en la línea que marquen los comisarios" europeos para que España no se convierta en "un inconveniente" sino que sea un elemnto "que sume".

"Y creo que esta visita, evidentemente, no responde a intereses nacionales a lo mejor, no responde a intereses europeos, no va buscando mejorar la situación de los aranceles, a lo mejor responde más a intereses de algunos particulares, y si fuera así, evidentemente, imagínese, no podemos estar más que en contra", ha finalizado Bravo.