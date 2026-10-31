El PP critica que Puente "busque una cabeza de turco" en el accidente de Urda

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, se reúne por videoconferencia con consejeros de Infraestructuras de los gobiernos autonómicos del PP. - PP

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, ha criticado al ministro de Transportes, Óscar Puente, que busque una "cabeza de turco" como respuesta al accidente de dos trenes en Urda (Toledo) y ha exigido una gestión ferroviaria "que recupere la cultura de la seguridad".

Bravo también ha puesto el foco en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien le ha recordado que si no es "asumible" para España que en un mismo año se produzcan dos accidentes ferroviarios, como ha admitido, debe haber "consecuencias".

En declaraciones enviadas por el PP a los medios, Bravo ha señalado que en los últimos diez meses se han producido "dos graves accidentes en España, Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), con más de 100 fallecidos". "Y esto no se puede despachar diciendo que es una fatalidad o buscando una cabeza de turco", ha indicado.

Bravo se ha reunido este sábado por videoconferencia con los consejeros de infraestructuras de las comunidades gobernadas por el PP y, según el dirigente 'popular', "han trasladado su extrema preocupación" tras el siniestro en Urda.

En este encuentro, según ha informado Bravo, se ha abordado la gestión ferroviaria, que debe recuperar "la cultura de la seguridad", y se han compartido "cinco acciones necesarias" que ya fueron avanzadas en la víspera por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de reunirse con expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios en la sede nacional del partido en Madrid

Así, desde el PP defienden "una investigación urgente de lo acontecido en el accidente de Urda"; una "atención especial a la línea Andalucía-Madrid"; el refuerzo del "el área de seguridad de Adif y de Renfe", centrándose en "los profesionales, la gestión y la seguridad"; una "revisión técnica independiente de toda la red ferroviaria"; además de "un plan de emergencia que se centre principalmente en seguridad, conservación y mantenimiento".