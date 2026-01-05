El PP critica a quienes aluden al derecho internacional en Venezuela mientras "amparan" la "tiranía" de Maduro

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 16 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha afeado este lunes que quienes hablan de "respetar el derecho internacional" en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos hayan "amparado" el "régimen" de Maduro, así como la "represión, el expolio, la tiranía" y el "robo de las elecciones" en ese país en los comicios de julio de 2024, en las que, ha dicho, ganaron los opositores Edmundo González y María Corina Machado.

"Hablan de derecho internacional, de respetarlo, de respetar el estado de derecho... Pero, sin duda, algunos de los que ahora apelan a cumplir el derecho internacional son, precisamente, los que han tolerado y han amparado el régimen de Maduro", ha censurado en una rueda de prensa desde el Senado.

Bajo su punto de vista, el "horizonte" de Venezuela pasa por Edmundo González y María Corina Machado. "Los venezolanos hablaron y dieron contundentemente un respaldo del 70 % a María Corina Machado y Edmundo González, un rechazo total y absoluto de los venezolanos al régimen de Maduro", ha opinado.

Es por ello que se ha mostrado en contra de que la vicepresidenta de Gobierno venezolano, Delcy Rodríguez, asuma el mando del país provisionalmente, puesto que es "cómplice y protagonista" del "régimen de Maduro" y de la "corrupción y el saqueo a los venezolanos".

En ese sentido, ha manifestado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "cómodo" con Rodríguez porque ella "oculta los secretos del sanchismo" y del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. "Ellos se sentirán cómodos; nosotros, no", ha zanjado.

Este lunes, en una entrevista en la 'cadena SER' recogida por Europa Press, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha admitido que "evidentemente hay dudas" sobre si la operación de Estados Unidos para capturar a Maduro "vulnera o no el derecho internacional", instando a que sean "despejadas".