PP critica a Sumar por proteger a Sánchez tras imputación a Zapatero: "No le sacan de la moqueta ni con agua hirvierndo"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 29 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha criticado este viernes a Sumar por admitir que su objetivo es "proteger" al Gobierno tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

"Nos les sacan de la moqueta ni con agua hirviendo", ha afirmado Muñoz en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press, después de que el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, haya asegurado que su espacio político va a "proteger" al Gobierno de coalición progresista pese a la imputación de Zapatero, a quien le ha pedido explicaciones por muchas de las acusaciones que recoge el auto de la Audiencia Nacional.

El ministro ha reconocido que en el auto del juez José Luis Calama "hay cuestiones que son muy preocupantes y, por lo tanto, la justicia debe hacer su trabajo". Eso sí, ha abogado por "relanzar y seguir construyendo" desde Sumar la "España progresista y el gobierno que merece". "Esa voluntad nuestra sigue absolutamente intacta", ha manifestado en una entrevista en 'TVE'.

TELLADO CARGA CONTRA ESCRIVÁ

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha cargado contra el exministro y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, al que el Grupo Popular citará a comparecer en la comisión de investigación del Senado sobre la SEPI.

"¿Con qué autoridad moral va a exigir el gobernador del Banco de España rigor, transparencia y control de riesgos a las entidades financieras del país si bajo su propio mandato en el Gobierno se validaron deudas con datos falsos?", se ha preguntado Tellado en la misma red social.

Tellado, que se hace eco de varias informaciones en los medios de comunicación vinculadas con Zapatero y Plus Ultra, dice que "la trama se creía impune". "Pero se acabó, todo se está precipitando. Están en un callejón sin salida. Salgan con las manos en alto", ha aseverado.

El 'número dos' del PP ha asegurado que el exministro de Transportes José Luis Ábalos "ya lo ha advertido" porque "con Zapatero caen todos". A su entender, "se acumulan las preguntas sin respuesta" y al expresidente del Gobierno "le conviene colaborar con la justicia".