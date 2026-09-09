El PP da el primer paso para llevar al Gobierno ante el TC por la ausencia de Marlaska, Robles y Albares en el Senado

El asiento vacío del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la comparecencia prevista ante la Comisión de Interior, en el Senado, a 12 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha aprobado este miércoles en el Pleno del Senado el planteamiento de un conflicto de atribuciones con el Gobierno por la ausencia de los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; Defensa, Margarita Robles, y Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en las comparecencias convocadas en agosto para abordar la crisis de Ceuta, activando así el procedimiento para que este choque institucional pueda acabar en el Tribunal Constitucional (TC).

En la votación de este miércoles, el PP ha sumado a Vox y UPN, mientras que el PSOE se ha posicionado en contra y PNV ha decidido no votar. Asimismo, EH Bildu, ERC, Junts y Coalición Canaria se han abstenido.

En este sentido, los 'populares' se han quejado de que Marlaska, Robles y Albares no acudieron a las sesiones extraordinarias de las comisiones de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores celebradas los días 12, 13 y 17 de agosto, respectivamente. En el caso del ministro del Interior, además, su ausencia se repitió el 20 de agosto, cuando volvió a ser convocado la comisión respectiva.

El PP sostiene que estas ausencias impidieron al Senado ejercer su función constitucional de control al Gobierno y rechaza el argumento del Ejecutivo de que las comparecencias debían celebrarse en el Congreso. "¿Desde cuándo puede el controlado elegir a su controlador?", ha planteado durante el debate.

Los 'populares' han defendido que no se trata de una cuestión de agenda, sino de una competencia constitucional del Senado, y han reclamado que los tres ministros comparezcan para explicar la actuación del Gobierno ante la crisis de Ceuta. "No reclamamos ningún privilegio. Reclamamos Constitución", han reivindicado.

Vox, que ha votado a favor de la iniciativa, ha considerado que la ausencia de los ministros supone "un abuso más del Gobierno de Sánchez" y un "desprecio decidido a las Cortes Generales". A su juicio, comparecer cuando las Cámaras reclaman la presencia de los miembros del Ejecutivo "no es una cuestión opinable", sino "una obligación constitucional".

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha acusado en rueda de prensa al PP de "forzar" el decimosexto conflicto de atribuciones planteado desde la Cámara Alta con el Gobierno o el Congreso y ha lamentado que su mayoría absoluta haya convertido el Senado en "esta absoluta anormalidad", más dedicado, a su juicio, "a la confrontación y a dar trabajo extra al Tribunal Constitucional".

Espadas ha denunciado además que el PP haya provocado "un ambiente irrespirable entre las dos cámaras" y ha acusado a Génova de seguir una estrategia de "atacar por tierra, mar y aire al Gobierno". Sobre Ceuta, ha defendido que la prioridad del Ejecutivo es recuperar la normalidad.

AUSENCIA DE LOS TRES MINISTROS

El Gobierno había pedido al Senado que desconvocara las comparecencias al considerar cumplida su obligación de control con las comparecencias solicitadas por el propio Ejecutivo en el Congreso. Sin embargo, el Senado rechazó esa petición y mantuvo las convocatorias, a las que finalmente no acudieron los tres ministros.

Con la aprobación de este miércoles, la Cámara Alta hace suyo el conflicto y lo remitirá al Gobierno. El Ejecutivo tendrá un mes para contestar y, si rechaza la pretensión del Senado o no responde, la Cámara podrá decidir si eleva finalmente el asunto al Tribunal Constitucional o si no continúa adelante con el procedimiento.