El PP declina comentar la imputación de las hijas de Zapatero: Bastante tiene con haberlas "metido en este lío"

Archivo - El portavoz del PP, Borja Sémper, durante una rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, en la sede del partido, a 13 de enero de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de PP, Borja Sémper, ha declinado este jueves comentar la decisión del juez de imputar a las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' y ha dicho que no iba a "hacer sangre" con este asunto porque "bastante pesado" será ya para él haberlas "metido en este lío".

En concreto, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha acordado declarar imputadas a las hijas del expresidente, Alba y Laura Rodríguez, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar. El magistrado toma esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió que les tomase declaración en calidad de investigadas.

"YO NO VOY A HACER SANGRE"

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Sémper ha asegurado que no iba a hacer declaraciones sobre algo que "afecta al ámbito personal" de Zapatero y ha añadido que "los tribunales dirimirán las responsabilidades de unos y de otros".

"Yo no voy a hacer sangre con algo que tiene que ver con algo tan sagrado como es el entorno personal. Bastante pesado será para el señor Zapatero haber metido a sus hijas en este lío", ha resaltado el dirigente del PP.

En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, quien ha dicho que no entra a valorar "las decisiones procesales" cuando los periodistas le han preguntado en los preguntado en los pasillos del Congreso.

"El juez Calama ha decido que tienen que ir a declarar como investigadas (las hijas). Creo que Gertrudis, la secretaria personal del expresidente Zapatero también. Y por lo tanto, nosotros no comentamos las decisiones procesales que decidan los jueces", ha finalizado.