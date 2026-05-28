El PP denuncia "la escalada" del Gobierno contra el Estado de Derecho: "Tienen tanto miedo, que dicen barbaridades"

Archivo - La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Varios cargos del Partido Popular han denunciado este jueves "la escalada" del Gobierno de Pedro Sánchez contra el Estado de Derecho, después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, apunte a un intento de "derribo" contra el Ejecutivo. Desde el PP consideran que "tienen tanto miedo, que dicen barbaridades" y "se abonan a teorías conspiranoicas".

En concreto, Puente ha abogado por dejar que la Justicia aclare los distintos casos judiciales que afectan al entorno del Ejecutivo, pero ha cuestionado algunas actuaciones que le llevan a ver un intento de "derribar al Gobierno" mediante métodos "nada democráticos".

Las declaraciones de Puente se producen un día después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenase la entrada de la Guardia Civil en la sede del PSOE en la calle Ferraz para investigar una presunta trama liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para torpedear investigaciones judiciales contra el partido y el Gobierno.

"EL ESTADO DE DERECHO PREVALECERÁ"

Ante esas palabras del ministro Puente, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado que "tienen tanto miedo, que dicen auténticas barbaridades". "Entre la espada y la pared, un tigre acorralado se defiende como puede", ha manifestado.

Además, Muñoz ha cargado contra el Ejecutivo por apuntar a esa teoría de la conspiración. "Todos los regímenes que acaban bunkerizados también se abonan a teorías conspiranoicas", ha asegurado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

El portavoz nacional el PP y vicesecretario de Cultura de la formación, Borja Sémper, también ha reaccionado a esas palabras del titular de Transportes, subrayando que "la degradación va a ser mucho más profunda de lo que parecía".

"Pero el Estado de Derecho prevalecerá, nadie está por encima de la Ley. Los contrapoderes seguirán controlando al Gobierno (al anterior, al de ahora y a los que vengan)", ha señalado Sémper también en 'X', donde ha recalcado que "urge dar la palabra a los españoles".

El exministro del Interior y actual eurodiputado del PP, Juan Ignacio Zoido, ha señalado que el juez Santiago Pedraz "habla de cientos de miles de euros del PSOE para comprar fiscales y chantajear a jueces". "¿Qué es lawfare, ministro? ¿Y tú me lo preguntas? Lawfare eres tú", ha manifestado.

Por su parte, la diputada del PP Edurne Uriarte ha denunciado también "la impresionante escalada del PSOE contra el Estado de Derecho" con "el ministro Puente llamando 'intento de derribar el Gobierno con métodos nada democráticos' a la acción policial y judicial contra la corrupción socialista".