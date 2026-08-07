El PP denuncia que el Gobierno no haya pedido más medios a Europa para atajar la crisis migratoria en Ceuta

Archivo - La secretaria general del PP y eurodiputada, Dolors Montserrat, presenta al secretario General del PP de la Comunidad de Madrid, durante su intervención en un Desayuno Informativo de Nueva Economía Fórum, en The Palace Hotel, a 4 de junio de 202 - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID/BRUSELAS 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, ha denunciado que el Gobierno español no haya pedido más medios a la Unión Europea para hacer frente a la crisis migratoria que sufre Ceuta desde hace más de una semana.

Así se ha pronunciado la dirigente del PP europeo en una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press, en la que ha hecho mención a la intervención del comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, durante la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, donde se trató la crisis que sufrió la ciudad autónoma.

Brunner señaló que Frontex "ya está presente en Ceuta", pero que las autoridades españolas no han cursado "ninguna solicitud adicional" para ampliar el apoyo de la agencia europea, aunque, según asegura, la Comisión está "preparada para hacer más", si así se requiere.

Asimismo, el político austriaco indicó que Bruselas no ha recibido información del Ejecutivo español sobre una eventual infiltración terrorista entre los migrantes llegados a la ciudad autónoma, ni tampoco sobre una posible petición para reubicar a menores no acompañados en otros Estados miembros al amparo del Pacto sobre Asilo y Migración.

"Se aplicarán, por supuesto, las normas españolas, y para nosotros lo importante es que el Gobierno español nos ha trasladado que el espacio Schengen estará protegido y no se verá afectado. Ese es el principal mensaje que hemos recibido del Gobierno español", zanjó el comisario.

AFEA AUSENCIA DE MARLASKA Y ROBLES

Por su parte, Montserrat ha criticado que tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como la titular de Defensa, Margarita Robles, no tuvieran "la decencia" de comparecer ante el Parlamento europeo, por lo que ha afirmado que es "mentira" que el Gobierno esté "trabajando y coordinándose" con la UE por la crisis de Ceuta.

Para Montserrat, tras la comparecencia del comisario del Interior, quedó claro que el Gobierno no ha pedido "más ayuda y apoyo", pero tampoco ha identificado todavía "la identidad de todos los asaltantes que aún quedan en Ceuta" que, según ha cifrado, son "más de 5.000" ni ha traslado esa información a Europa. "No sabemos si entre ellos hay delincuentes o terroristas, o lobos solitarios y yihadistas, y esto es una responsabilidad del gobierno de Sánchez", ha añadido.

La secretaria general del PPE ha criticado al Gobierno de España y "dos ministros incapaces e irresponsables" que "no están a la altura de la situación que está viviendo Ceuta". A su juicio, el presidente Pedro Sánchez "quiere dar por terminada esta crisis como si fuera" un hecho aislado, pero "la crisis continúa" porque ha afectado a la "seguridad nacional e integridad territorial."

"Ceuta vive amenazada por las consecuencias de esta crisis con más de 100 fallecidos y con aún muchos adultos y menores no identificados en sus calles", ha recordado, para después pedir al Ejecutivo que identifique a los menores de edad y adultos que siguen en la ciudad, para que sean devueltos "a través de la directiva de retornos y aquellos menores que no son vulnerables tienen que ser devueltos a sus familias de origen".