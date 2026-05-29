El PP, tras desmarcarse Fernández Díaz del 'caso Kitchen': "Que la Justicia actúe y si hay culpables, que paguen"

Archivo - (I-D) El secretario general del PP, Miguel Tellado; el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, durante el Comité Ejecutivo Nacional del partido, en la sede nacion - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha defendido este viernes, un día después de que el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, se desvinculase del llamado 'caso Kitchen', que la Justicia debe actuar con "plena independencia" y que "si hay culpables, que paguen".

En su declaración como acusado ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzga la 'Operación Kitchen', Fernández Díaz aseguró que conoció el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas a través de la prensa, negando que ordenara ninguna operación para robarle información comprometedora y que nadie del PP le transmitiera ninguna "inquietud" o "preocupación" por la información que pudiera atesorar. "Nadie me habló de esa operación", zanjó.

En cuanto a si el PP confía en la inocencia del exministro del Interior, Ezcurra ha indicado que el Partido Popular "tiene una posición muy clara en este asunto desde hace mucho tiempo", ya que defiende que "la Justicia actúe con plena independencia".

"Y si hay culpables, pues que paguen", ha dicho, para añadir que lo dicen tanto para casos de corrupción del pasado que afectan al PP como para casos de corrupción que están "asolando en este momento de manera brutal al Gobierno de España".

"RESPETO A LO QUE HAGAN JUECES Y TRIBUNALES"

Así, Ezcurra ha recalcado que el PP no va a "señalar a jueces" n ni va a hablar de 'lawfare' ni va a decir "que hay operaciones de Estado". "Nos remitimos a lo que hemos dicho siempre, respeto a lo que hagan los jueces y tribunales, y acatamiento de sus resoluciones", ha abundado.

Al ser preguntada por las declaraciones del exsecretario de Estado del Interior Francisco Martínez apuntando a que la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal les había dicho que hablaba con el comisario Villarejo por el bien del Estado, Ezcurra ha declinado entrar en valoraciones.

"Pues yo creo que lo mejor es preguntarle a quien dijo la frase y a la persona a la que usted se refiere. Yo no puedo saber cuál es el contenido detrás de esa afirmación. No nos corresponde a nosotros dar sentido a las palabras de terceros", ha zanjado.