El PP dice, en el arranque del juicio a Ábalos, que Sánchez debería pedir perdón y prometer que se devolverá lo "robado"

Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante el pleno extraordinario sobre el caos ferroviario, en el Senado, a 29 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha asegurado este martes, coincidiendo con el arranque en el juicio del 'caso mascarillas', que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería pedir perdón, colaborar con la Justicia y comprometerse a que aquellos que "han robado, devuelvan hasta el último céntimo".

Las declaraciones de García se producen pocas horas después de que el Tribunal Supremo haya iniciado el juicio al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes en pandemia.

En una rueda de prensa en el Senado, García ha recordado la frase que pronunció el propio Ábalos en el Congreso, en la defensa de la moción de censura contra Mariano Rajoy: "Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal".

"Hoy, casi ocho años después, sabemos en qué quedó todo aquello. Los que llegaron hablando de corrupción han acabado protagonizándola. Los que venían a regenerar la política y la vida pública han terminado degradándola. Los que daban lecciones de limpieza institucional hoy están enfangados hasta el cuello", ha enfatizado.

"EL CORAZÓN DEL SANCHISMO SENTADO EN EL BANQUILLO"

Según García, "nunca una imagen ha definido mejor lo que es el sanchismo: la que va de la foto de Ábalos defendiendo la moción de censura a la foto de hoy con el corazón del sanchismo sentado en el banquillo". A su entender, ésa es "la verdadera foto del sanchismo, las mentiras, la hipocresía y la corrupción".

La dirigente del PP ha señalado que se produjeron "mordidas con las mascarillas en mitad de la pandemia" y "enchufes en empresas públicas sin ir a trabajar a cambio de favores sexuales". Según ha destacado, "se piden más de 400 años de cárcel" para los investigados y el "botín" asciende a "más de mil millones de euros".

García ha resaltado que ésta "es solo una de las causas", recordando el caso del "hermanísimo" de Pedro Sánchez, la causa que afecta a su esposa Begoña Gómez, "la supuesta financiación ilegal del PSOE", "el amaño de las primarias", "Zapatero y Plus Ultra", "Santos-Cerdán y las mordidas en obra pública", "el caso Leire, la trama hidrocarburos, las bolsas de dinero que circulaban por Ferraz" o la "trama Sepi-Forestalia".

La portavoz del Grupo Popular ha asegurado que en cualquier país democrático, "con esta acumulación de casos de corrupción, habría dimitido" el Gobierno y convocado elecciones. "Mientras los escándalos, las tramas se multiplican, también se multiplica lo que recauda Hacienda", ha dicho, para añadir que los españoles se preguntan dónde está su dinero.

En este punto, García ha afirmado que "hoy sería un gran día para que Sánchez pidiera perdón, colaborara con la Justicia y se comprometiese a que quienes han robado devuelvan hasta el último céntimo". "No lo hará, porque se trata de Pedro Sánchez, claro, y no conoce ni la ejemplaridad ni la verdad ni lo que es asunción de responsabilidades", ha manifestado, para resaltar que al jefe del Ejecutivo "no le quedan ya eslóganes con los que tapar su corrupción".

"NI FILESA ES SÁNCHEZ NI KITCHEN ES EL PP"

Al ser preguntada por el 'caso Kitchen' sobre espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas que se investiga en la Audiencia Nacional y si teme que pueda afectar al partido a las puertas de la campaña andaluza, García ha marcado distancias subrayando que es un caso de hace "más de una década". Es más, ha dicho que "ni Filesa es Sánchez ni Kitchen es el PP".

"Y estamos hablando de un caso de hace más de diez años o quince años, pero es que hoy se juzga un caso de hace quince minutos del Partido Socialista y los que quedan", ha exclamado, poniendo de nuevo el foco en el 'caso mascarillas' que ha arrancado en el Tribunal Supremo.

Interrogada si el PP se plantea hacer ahora efectiva la expulsión del exministro Jorge Fernández Díaz, después de que se le suspendiera provisionalmente de militancia por el 'caso Kitchen' en julio de 2021, García se ha limitado a asegurar que no podía "informar sobre la situación de la afiliación" de Fernández Díaz porque "desconoce cómo está en este momento".

EL PP SALE EN TROMBA CONTRA SÁNCHEZ POR EL 'CASO MASCARILLAS'

Más miembros de la cúpula del PP han puesto el foco en el 'caso mascarillas', subrayando que Ábalos era "la mano derecha de Sánchez y su ministro con más poder". Así, el secretario general de la formación, Miguel Tellado, ha indicado que es una "trama que nació en el corazón del sanchismo". "Eso sí, ni explicaciones ni responsabilidades por parte del Uno", ha dicho en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

De la misma manera, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha resaltado que "la mano derecha de Sánchez, se sienta en el banquillo". "Y no se sienta por ser un 'gran desconocido' del presidente, sino por aprovechar la pandemia mientras era su Ministro para montar tramas corruptas", ha declarado en la misma red social.

"No era fango ni eran bulos, sino la Justicia persiguiendo la corrupción", ha dicho la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, que ha insistido en la idea de que "hoy quien se sienta en el banquillo es el propio sanchismo".

Por su parte, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha indicado que se trata del "primer juicio de los muchos que le esperan al Gobierno" y ha resaltado que Ábalos se sienta en el banquillo "por montar una trama corrupta en el Ministerio que Sánchez le dio".