El PP dice que Cerdán y Hernando confirman sus lazos con Leire Díez: "El sanchismo es una cloaca repleta de inmundicia"

El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla, a 2 de febrero de 2026, en Madrid (España).

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha asegurado este lunes que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, han confirmado sus lazos con la exmilitante socialista Leire Díez. A su entender, "el sanchismo ha sido una cloaca repleta de inmundicia desde el primer momento" y es "totalmente inverosímil" que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "no estuviese al tanto", según fuentes del partido.

El juez que investiga a la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntamente buscar información contra jueces, fiscales y guardias civiles a cambio de favores ha interrogado este lunes como testigos a Cerdán y a Hernando.

El ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán ha confirmado ante el juez que se reunió dos veces con Leire Díez y que ella les ofreció audios sobre negocios de la familia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sobre ello, el exdirigente socialista ha declarado que el material no les interesaba porque ya se conocía.

Por su parte, Hernando --que fue director adjunto del gabinete del presidente del Gobierno-- ha declarado que solo tuvo una reunión con Leire Díez y que trató de la documentación que la exmilitante del PSOE y el también investigado Javier Pérez Dolset tenían de la llamada 'policía patriótica' contra Pedro Sánchez.

HAN DECLARADO ANTE EL JUEZ POR LAS "CLOACAS SOCIALISTAS"

El PP ha asegurado que, mientras el PSOE "sigue fracasando con sus cortinas de humo", hoy el entorno de Pedro Sánchez en el partido y en el Gobierno "ha declarado ante el juez del 'caso Leire' por las cloacas socialistas". "Los exnúmeros 2 de Sánchez en Ferraz y en el gabinete de Moncloa confirman que los audios de las saunas de su suegro están en poder del PSOE", ha añadido.

Así, el PP ha destacado que Cerdán --al que define como "jefe y anfitrión de Leire"--, ha confirmado que "la fontanera predilecta de Ferraz tenía audios grabados en las saunas propiedad del suegro del presidente del Gobierno". Además, "ha confesado que ha vuelto a hablar con ella tras salir de prisión", según fuentes 'populares'.

En el caso de Hernando, el PP ha destacado que ha admitido reuniones con Leire Díez, Santos Cerdán y otros miembros del PSOE cuando era director adjunto del Gabinete del presidente del Gobierno, pero que "no consideró necesario reportar nunca a Moncloa". "No hay quien se lo crea: todos lo sabían todo, empezando por Pedro Sánchez", han añadido fuentes del PP.

"Hay que recordar que esas mismas saunas en las que la fontanera Díez grababa audios fueron motivo de chantaje por parte de Óscar López y Antonio Hernando, exresponsables del gabinete de Sánchez, cuando en su día se enfrentaron al propio Pedro Sánchez por el control interno del PSOE en las primarias de 2017", ha resaltado el PP.

"LAS SIGLAS DEL PSOE SIGUEN VINCULADAS A LA CORRUPCIÓN"

Según el PP, el "sanchismo ha sido una cloaca repleta de inmundicia desde el primer momento" y "es totalmente inverosímil que Sánchez no estuviese al tanto". Además, ha acusado al PSOE de intentar "tapar todos sus escándalos de corrupción y su negligencia en la crisis ferroviaria" con la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo en la comisión de investigación de la dana del Congreso.

Sin embargo, el PP ha afirmado que el PSOE ha "fracasado" en sus dos objetivos: "las siglas del PSOE siguen vinculadas a la corrupción, al negocio de la prostitución y al chantaje"; y el nombre de Feijóo "sigue vinculado a la honestidad", han concluido las mismas fuentes.