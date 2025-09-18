El PP dice que la Justicia "le da la razón" con el "conflicto de intereses" de Sánchez en Air Europa: "Todo se sabrá"

Archivo - El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, durante una sesión plenaria, a 12 de diciembre de 2024, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Tellado asegura que la mujer de Sánchez cobraba de Globalia mientras la compañía era rescatada y Pons añade que hubo rescate y "business"

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular considera que la Justicia "le da la razón" y que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, incurrió en "conflicto de intereses" porque su esposa, Begoña Gómez, "cobraba de la empresa Globalia", holding propietario de Air Europa, mientras la aerolínea era "rescatada por el Gobierno".

Así se ha pronunciado el PP pese a que la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, señala en una resolución que el presidente del Gobierno no tenía obligación de abstenerse de participar en el Consejo de Ministros que aprobó el rescate a la aerolínea Air Europa porque su mujer Begoña Gómez, no mantenía una relación profesional con la compañía.

En ese informe de la OCI --de siete folios-- el PP ve "acreditada" la relación laboral de Begoña Gómez con Globalia y, por lo tanto, el jefe del Ejecutivo debería haberse abstenido en el rescate de Air Europa. Por eso, acudirá de nuevo al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que exija a la OCI completar la investigación.

"Presentaremos un incidente de ejecución de sentencia. Vamos a pedir que se siga ejecutando la sentencia, que consiste en seguir con la investigación y con el procedimiento", afirmó este miércoles la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.

"HA CONVERTIDO LA MONCLOA EN SEDE SOCIAL" DE NEGOCIOS

En parecidos términos se ha expresado este jueves el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien ha indicado que Begoña Gómez "cobraba de la empresa Globalia mientras esta compañía era rescatada por el Gobierno de su marido con 475 millones de dinero público". "Todo en plena pandemia, mientras miles de españoles enfermaban y fallecían", ha añadido.

Según Tellado, "han convertido La Moncloa en la sede social de los negocios de los Sánchez-Gómez a costa del bolsillo de los españoles". "Ahora pretenden taparlo todo con mentiras y ataques a la Justicia. "No lo lograrán. Todo se sabrá", ha avisado.

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, considera que la Justicia "da la razón" a su partido porque "en pandemia, Sánchez rescató con 474 millones a una empresa que patrocinaba el negocio de su mujer".

"Eso en todas partes es un conflicto de interés. Fue un rescate, pero también un 'business'. Todo se sabrá", ha indicado González Pons en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, se ha mostrado crítica con la decisión final de archivo de la denuncia del PP contra Sánchez por Europa. A su entender, "la oficina de conflictos dice que a Sánchez no le interesa su esposa".

"O sea, que la señora: Cobra de la empresa, cotiza por la empresa y trabaja para la empresa. Pero la oficina de conflictos de Sánchez dice que Sánchez no tiene intereses en la empresa. Ok", ha resaltado en la misma red social.