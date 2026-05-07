El PP dice que es "mentira" que el abogado del PP ofreciera a Koldo García colaborar "mintiendo" para no ir a la cárcel

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, a su llegada a un desayuno informativo en Madrid. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este jueves que es "mentira" que el abogado del Partido Popular ofreciera a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, colaborar "mintiendo" a los españoles para "no entrar en la cárcel".

"Yo creo que es absolutamente mentira y al final al señor Koldo ya lo conocemos todos", ha declarado Gamarra a los medios en los pasillos del Congreso al ser preguntada por esas declaraciones de García ante el Tribunal Supremo.

Este miércoles, Koldo utilizó su derecho a la última palabra en el Tribunal Supremo y acusó al abogado del PP --que lidera la acusación popular-- de "colaborar, mintiendo y engañando a todos los españoles", para poder "no entrar en la cárcel".

"A mí también me ofreció el abogado del Partido Popular que colaborara, claro, mintiendo y engañando a todos los españoles. ¿Cuál es la cuestión? Yo estoy en la cárcel, lo he perdido absolutamente todo y he dicho que no voy a mentir", afirmó Koldo, para añadir que "no" ha aceptado "un solo euro" del empresario acusado, Víctor de Aldama.