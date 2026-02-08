El PP dice que Sánchez es el "gran derrotado" y no hace autocrítica tras el retroceso de Azcón en Aragón

Archivo - El secretario general del PP, Miguel Tellado, ofrece declaraciones a la prensa durante el seguimiento de la noche electoral con motivo de las elecciones autonómicas en Extremadura, en la sede nacional del Partido Popular, a 21 de diciembre de 20- Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este domingo que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, es el "gran derrotado" en las elecciones de Aragón, después de que su candidata, Pilar Alegría, haya perdido cinco escaños con respecto a los comicios de mayo de 2023.

Dicho esto, Tellado ha recalcado que los 'populares' han ganado con "contundencia" y "claridad" en Aragón, sin hacer autocrítica tras el retroceso del PP aragonés, que ha pasado de 28 a 26 diputados y no ha reducido la dependencia de Vox, partido que duplica sus resultados hasta los 14 escaños.

"Creemos que vivimos en una democracia, el que gana es el que obtiene más votos y hoy el que ha salido victorioso de las urnas se llama Jorge Azcón y Partido Popular. Y hoy, si hay un derrotado, es el Partido Socialista y ese derrotado tiene nombres y apellidos: se llama Pedro Sánchez", ha declarado Tellado en una rueda de prensa en la sede del PP.

El dirigente del PP ha señalado que el PSOE ha presentado a estas elecciones a Pilar Alegría, "la ministra portavoz" de "las mentiras" y "de la corrupción". "Y el resultado es otra derrota para Sánchez. Pedro Sánchez es oficialmente el mayor perdedor de la política española", ha abundado, para recalcar que el PSOE queda "muy tocado".

"EL CAMBIO EN ESPAÑA ESTÁ HOY MÁS CERCA QUE AYER"

Tras asegurar que "el cambio en España está hoy más cerca que ayer", ha subrayado que en este ciclo electoral el Partido Popular ha ganado "las elecciones andaluzas, las autonómicas, las municipales, las generales, las elecciones gallegas, las europeas, las extremeñas y hoy las elecciones aragonesas".

Al ser preguntado si el PP hace autocrítica después de perder dos escaños, Tellado ha recalcado que el PP ha ganado y cuenta con más escaños que "toda la izquierda junta en Aragón", algo que es "motivo de satisfacción". Dicho esto, ha admitido que habrá que "entenderse" con otras fuerzas políticas en las Cortes aragonesas y ha añadido que el PP está "acostumbrado a ello", poniendo en valor la "capacidad de diálogo" de Jorge Azcón.

"El Partido Popular ha ganado las elecciones autonómicas en Aragón. Las ha ganado con claridad, las ha ganado con contundencia, con más de nueve puntos y ocho escaños de ventaja sobre el segundo, el Partido Socialista", ha manifestado, subrayando que es "mucha más distancia" de la que el PP sacó al PSOE en 2023.

Preguntado de nuevo si no cree que el resultado del PP no puede considerarse tan positivo, el secretario general del PP ha respondido: "Hemos ganado las elecciones, no sé si tenemos que pedir disculpas por ello".

Según Tellado, es "evidente" que en España hay una mayoría de centroderecha que "quiere mandar a la oposición cuanto antes a Pedro Sánchez y esa mayoría de centro derecha la lidera el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo".

"SANGRÍA JUDICIAL" Y "SANGRÍA ELECTORAL" PARA SÁNCHEZ

Dicho esto, ha indicado que el PP seguirá trabajando para construir una alternativa de futuro en España. "A la sangría judicial a la que se enfrenta Pedro Sánchez se añade ahora una sangría electoral", ha resaltado.

Según Tellado, Azcón "ha derrotado" a Pilar Alegría en el conjunto de la comunidad y en las tres provincias aragonesas, y el resultado de las elecciones es "una expresión clara de lo que quieren los ciudadanos: un Gobierno liderado por el PP y con una izquierda que pasará "una larga temporada en la oposición".

Es más, ha señalado que Pilar Alegría "ha sacado todavía peor porcentaje que Miguel Ángel Gallardo en Extremadura hace mes y medio", y ha subrayado que Pedro Sánchez el viernes "se mofaba y reía mucho" en el cierre de campaña y hoy "está escondido en el búnker de Moncloa".