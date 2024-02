El PP dice que Sánchez "yerra" con su estrategía del 'y tú más' aludiendo al hermano de Ayuso porque no es comparable

El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper (2i) y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (c), a su llegada a la gala Súper Arte, en los Teatros del Canal, a 21 de febrero de 2024, en Madrid (España). La gala, organizada

El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper (2i) y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (c), a su llegada a la gala Súper Arte, en los Teatros del Canal, a 21 de febrero de 2024, en Madrid (España). La gala, organizada - Alberto Ortega - Europa Press

Sémper recalca que este asunto "huele mal" y exige aclarar "por qué Ábalos no valía para ministro pero sí para diputado"



MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, ha asegurado que la trama de mascarillas que afecta a Koldo García, que fue asesor del exministro José Luis Ábalos, es un asunto que "huele mal" y parece "muy chungo" y "cutre", por lo que ha emplazado al Gobierno y al PSOE a actuar con "transparencia". Dicho esto, ha afirmado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "yerra" en su estrategia del 'y tú más', al aludir al hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cuando "no son ni siquiera comparables las situaciones".

Así se ha pronunciado después de que Sánchez, en su viaje a Marruecos, recriminara a Alberto Núñez Feijóo que se aupase a Presdencia del PP tras una denuncia de Pablo Casado sobre un caso que afectaba al hermano de Ayuso y que, según dijo, "no ha sido ni investigado ni recriminado por la actual dirección del PP". Ante esas palabras, Ayuso recuperó el 'me gusta la fruta' en su respuesta al presidente del Gobierno por acusar al PP de no denunciar a su hermano por las mascarillas, un caso que fue archivado por la Justicia.

Al ser preguntado por el hecho de que el PP no llegara a investigar ese caso del hermano de Ayuso, Sémper ha dicho desconocerlo porque él no estaba "en el partido en ese momento" pero ha recalcado que a él le provoca "mucha tranquilidad saber que la justicia investigó y que no halló ni siquiera indicios de delito".

"Pero no sólo la justicia en España, no sólo la Fiscalía Española, sino también la europea, con lo cual, si hablamos de presunción de inocencia, en este caso concreto hay una certificación de inocencia en este caso concreto por parte de la Justicia", ha dicho en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press.

Dicho esto, Sémper ha acusado al presidente del Gobierno de actuar de forma "irresponsable" y ha añadido que "yerra en su estrategia del 'y tú más'" porque, a su juicio, "está justificando y está avalando que lo que ha sucedido en el seno del PSOE es verdad". "Pero es que en este caso concreto, con la presunción de inocencia por supuesto por delante, hay detenidos", ha señalado para recalcar que no son "comparables" el caso que afecta al asesor de Ábalos con el del hermano de Ayuso.

DICE QUE ESTE CASO "HUELE MAL" Y "TODO ES MUY CHUNGO"

Sémper ha afirmado que esta trama de mascarillas que se conoció ayer "huele mal" y ha añadido que, tras ver las informaciones publicadas, "todo es muy chungo" porque se alude a "cocaína, prostitución, un chófer que se pasea por los ministerios, alguien que es de la confianza de la Secretaría de Organización del PSOE, adjudicaciones de más de 50 millones de euros de mascarillas en administraciones del PSOE...".

Según Sémper, "supuestamente todo esto es constitutivo de delito" mientras el Gobierno estaba "mirando para otro lado" y "sacando comunicados" Moncloa diciendo que "ellos no tienen nada que ver". "Ábalos, quemado a lo bonzo. Es todo muy chungo, es todo muy cutre, en un contexto además en el que el Gobierno está demostrando entre otras cosas que tiene múltiples vías de agua", aludiendo a la Ley de Amnistía, el "varapalo" del PSOE en Galicia o las protestas de agricultores con los tractores.

En este sentido, el portavoz del PP ha indicado que el "girigay" que tiene el Gobierno en este momento tiene "como corolario este supuesto caso de corrupción a gran escala, que es muy cutre y muy chungo".

Ante el hecho de el PSOE diga que no sabía nada de esta trama y que quiere que la Policía investigue y los culpables paguen, apelando también a mantener la presunción de inocencia, Sémper ha señalado que en su día se hicieron "hipótesis" sobre la salida de Ábalos del Gobierno y ha dicho que a él no le deja de llamar la atención el "cortafuegos errático" en el que Moncloa "pretende instalar este debate", asegurando que "ya sacaron a Ábalos" del Ejecutivo y fue cesado.

"Pero es que luego le nombraron diputado, con lo cuál la explicación está coja también", ha manifestado, para señalar que cuando un caso de corrupción afecta a un partido "se ponen paños calientes" pero "lo fundamental es transparencia". Por eso, Sémper ha pedido aclarar por qué Ábalos "no valía para ministro pero sí para diputado".

"¿Alguien se cree que un chófer o que un guardaespaldas cobra comisiones? ¿Alguien se cree que sólo un chofer y sólo un guardaespaldas es capaz de pasarse por los ministerios de un Gobierno, en este caso del Partido Socialista, como Pedro por su casa? Hay cosas que no son creíbles. ¿Alguien se cree que un chofer o un guardaespaldas de máxima confianza de la Secretaría de Organización del PSOE actuaba en solitario?", ha dicho, para añadir que son preguntas "lógicas" que debe responder el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que "hablaba maravillas del tal Koldo".

TELLADO DICE QUE EL PSOE "TIENE MUCHAS EXPLICACIONES QUE DAR"

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha pedido aclaraciones al PSOE sobre la trama de las mascarillas. "Me temo que el PSOE tiene muchas explicaciones que dar. Esa es la realidad", ha dicho en los pasillos de la Cámara Baja.

En parecidos términos se ha pronunciado el vicesecretario de Política Autonómica y Local del Partido Popular, Elías Bendodo, que ha asegurado: "Tendrán que dar muchas explicaciones".