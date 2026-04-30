El PP dice que todos los casos llevan al "capo Sánchez", le acusa de "esconderse" y denuncia el "silencio" de los socios

1083186.1.260.149.20260430143959 El secretario general del PP, Miguel Tellado. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha proclamado este jueves que todas las causas judiciales que "cercan al sanchismo" están conectadas y que, por tanto, sólo hay un "caso", el del "capo", en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de "esconderse" para "no dar cara". En este contexto, se ha dirigido a los socios del Gobierno incidiendo en que "no pueden guardar silencio" ante la "gravedad de la situación".

En declaraciones en el Congreso, Tellado ha insistido en que, cada hora que pasa sin que Sánchez presente una querella contra el empresario Víctor de Aldama por señalarle como el máximo responsable de una trama para la financiación ilegal del PSOE, "le da presunta veracidad" al "gravísimo testimonio" prestado por el supuesto conseguidor de comisiones en el Tribunal Supremo.

El PP considera que con la declaración de Aldama como acusado "se conectaron todas las causas judiciales que cercan al sanchismo" -- "mascarillas, hidrocarburos, Air Europa, Delcy Rodríguez y financiación ilegal del PSOE"-- y que eso deja claro que "no hay varias trama" sino que todas son parte del mismo caso, el "caso Pedro Sánchez".

"Si Sánchez, como demuestra, no tiene defensa, entonces es porque no tiene ni presente ni futuro para sí en nuestro país. Si todos los caminos llevan a la misma persona, es porque Pedro Sánchez es la persona, es el caso y es el capo", ha resumido.

QUE DIGA LA VERDAD

Tras apuntar que deberá ser la Justicia la que determine "penas y culpables", el dirigente 'popular' se ha centrado en pedir "responsabilidades" desde la política porque la ciudadanía no se merece "el bochorno de tener un presidente que haga como que no hubo corrupción", que se "esconda" y se "quede en casa para no dar la cara", cancelando su presencia en actos y no acudiendo a votar este jueves al Congreso.

En este punto, le ha instado a aclarar si la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) "daba información privilegiada a miembros de la trama" o "incluso a su familia". "Sánchez debería decir la verdad a los españoles, aunque la verdad no le permita seguir ni un minuto más en La Moncloa", ha enfatizado.

Según Tellado, "cada día que pasa queda más demostrado que el poder no hizo corrupto al entorno de Sánchez, sino que sólo fue un nuevo estadio desde el que ejercer la corrupción" porque "la mentira, la corrupción y las trampas le han acompañado durante toda su biografía".

LE HAN DEJADO LLEGAR HASTA AQUÍ

"Esta etapa negra de nuestro país empezó el día en que, en nombre de la lucha contra la corrupción, Moncloa acogió a una banda de saqueadores", ha aseverado para, a renglón seguido, señalar a la "responsasibilidad" que achaca a los socios de Sánchez por haberle permitido llegar a esta situación y emplazarles a romper su "silencio".

Entre otras cosas, Tellado les preguntado si no les dice nada "la expresión organización criminal", si se sienten "cómodos" apoyando a un gobierno en el que "se sabe que se aceptaron mordidas y se pagaron prostitutas" y pisos a "ministros y sus amantes" con dinero público y si siguen "manteniendo como línea roja la financiación ilegal como si todos los demás no importasen".

"¿O es que ahora acaso se van a inventar algo nuevo si la investigación confirma, como todo parece indicar, que ha habido financiación ilegal en el PSOE? ¿Mantendrán su apoyo al Gobierno si Ábalos resulta condenado? ¿Es que no tienen ni un poquito de remordimientos por seguir mirando hacia otro lado cuando todo es exactamente lo que parece?", ha abundado.

Y ha después ha enviado un velado mensaje en especial al PNV. "No creo que les haga falta que las Juventudes Socialistas hagan más memes para que se den cuenta de todo lo que están blanqueando".

Tellado se ha mostrado convencido de que "más pronto que tarde, caerán todos los implicados en estas distintas tramas" y ha garantizado que "los españoles sabrán toda la verdad" de estos asuntos porque el PP se compromete a hacer "una limpieza total y a no dejar ni rastro de la corrupción sanchista" con un futuro gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo, del que ha destacado nunca ha tenido "ni tan siquiera imputado" a ninguno de los consejeros con los que gobernó en Galicia durante 13 años.