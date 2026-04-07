PP dice a Vox que extremeños y aragoneses esperan tener ya gobierno aunque admite que están "negociando discretamente"

Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante una rueda de prensa, en el Senado, a 16 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha recordado este martes a Vox que lo que están "esperando" los ciudadanos de Extremadura y Aragón es tener "cuanto antes" gobiernos "sólidos" y "estables" en sus comunidades autónomas. Eso sí, ha admitido que en ambas regiones PP y Vox están "negociando discretamente".

"Creo que lo que están esperando los aragoneses, los extremeños, es que cuanto antes se produzca una investidura, se tenga un Gobierno, gobiernos estables, sólidos y que den estabilidad a dos territorios muy importantes para España y para el PP", ha declarado, al ser preguntada por la posibilidad de que se pueda cerrar antes el Gobierno aragonés de Jorge Azcón que el de la extremeña María Guardiola.

Tanto Guardiola como Azcón disponen hasta el puente de mayo para cerrar un acuerdo con Vox y poder ser investidos presidentes en sus autonomías porque, en caso contrario, se disolverán las Cortes y se celebrarán nuevamente elecciones. Este lunes, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, confirmó que retomarán las negociaciones esta semana tanto en Extremadura como en Aragón.

"ESPERAMOS QUE SE PRODUZCA CUANTO ANTES"

En una rueda de prensa en el Senado, García ha señalado que están trabajando para que esas investiduras se produzcan "cuanto antes" y se "dé estabilidad a unos territorios donde claramente ganó el Partido Popular".

Dicho esto, la dirigente del PP ha subrayado que en ambas regiones se están negociando esos gobiernos "discretamente". "Independientemente de los momentos, esperamos que se produzcan cuanto antes. Es lo que esperan los extremeños y los aragoneses y también los castellanos y leoneses más adelante", ha apostillado.

Al ser preguntada si PP y Vox están hablando ante la constitución de las Cortes de Castilla y León la próxima semana, García ha admitido que "es complicado o difícil avanzar nada", ya que se está "trabajando discretamente".

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha deslizado este martes su intención de votar a favor del candidato que el PP proponga para presidir las Cortes de Castilla y León, que se constituirán la semana próxima, alegando que así evitarán que este cargo recaiga en el PSOE.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, la portavoz parlamentaria ha avanzado que Vox "no va a dejar las cámaras en manos del PSOE", aunque ha evitado concretar si votarán al candidato 'popular'. Sí ha recordado que Vox no confía "plenamente" en el PP porque "dice una cosa y luego hace otra", pero ha insistido en que Vox "va a evitar que la (Presidencia de la) Mesa caiga en manos del PSOE".