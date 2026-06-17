El PP dice Yolanda Díaz calla ante la corrupción que salpica al PSOE porque les necesita para un puesto internacional

1096942.1.260.149.20260617102616 La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 17 de junio de 2026 - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP Jaime de Olano ha acusado a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de mantener un silencio cómplice ante los casos de corrupción que salpican al PSOE porque necesita el apoyo de esta formación para encontrar su "colocación" en algún organismo internacional.

Durante la sesión de control al Gobierno le ha preguntado directamente si aspira a dirigir alguna entidad internacional, en alusión implícita a informaciones publicadas de que Díaz estudia presentar candidatura a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Olano ha exclamado cuanto costaría esa candidatura una vez que saben que ha multiplicado por tres las aportaciones públicas a los sindicatos y ha desplegado un "furor viajero inaudito", al desplegar agenda oficial en 22 países.

AHORA SE ENTIENDEN SUS SILENCIOS

"Es ahí cuando empezamos a entender sus silencios, silencio con Begoña Gómez, silencio con Leire Díez, con Ábalos y con Cerdán", ha ahondado el diputado 'popular' para cuestionar a la ministra si la "corrupción dejó de indignarla cuando descubrió que quieren la protagonizan son los mismos que la mantienen y que han de respaldarla para su candidatura a cualquier organismo internacional".

"El despacho antes que la dignidad", ha espetado a Díaz para insistir en que su silencio "no es neutralidad" sino "complicidad" con la "banda criminal que acompaña a P.S".

Por su parte, la ministra de Trabajo ha optado por cargar contra el PP por sus pactos autonómicos con Vox, que suponen "atacar a los sindicatos" y al diálogo social, conceder regalos fiscales a los ricos o fijar la "prioridad nacional", un concepto "absolutamente discriminatorio".

AL PP LE IMPORTA "UN RÁBANO" LA CORRUPCIÓN

Además, ha defendido políticas desplegadas por el Ejecutivo en materia social y ha recriminado que al PP le importa "un rábano" la corrupción, dado que votaron en contra de la proposición de ley de Sumar para crear una agencia específica para prevenirla.

Finalmente, ha prometido que van a reformar el estatuto de los expresidentes del Gobierno tras la imputación del exmandatario José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra'.