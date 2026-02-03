El PP dice que Zapatero no participa en la campaña de Aragón al estar "preocupado" por la investigación a Plus Ultra

La portavoz del PP en el congreso, Ester Muñoz, durante la comparecencia del presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ante la Comisión de investigación de la Dana, en el Congreso de los Diputados, a 2 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha asegurado este martes que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero no está participando en la campaña socialista de las elecciones de Aragón porque está "preocupado" por las investigaciones sobre su presunta implicación en el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra.

En una entrevista en 'Cuatro', que ha recogido Europa Press, la portavoz 'popular' ha indicado que los ciudadanos quieren saber si el Gobierno de Pedro Sánchez "rescató a una aerolínea que no tenía prácticamente vuelos para después pagar a Zapatero".

"Hemos pagado los españoles con dinero público ese casi medio millón de euros al señor Zapatero", ha exclamado Muñoz aludiendo a sus vínculos con Venezuela. Además, ha criticado que "si estaba en negocios con la dictadura venezolana", no haya ayudado antes a liberar a los presos políticos.

Al ser preguntada si considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está escondiendo a Zapatero en campaña: "Eso es un término irrebatible. Es evidente que (Zapatero) se ha paseado por todas las campañas electorales en las que ha podido y que ahora no aparece".

ES "COMPLETAMENTE INMORAL"

Interrogada después por la información publicada por 'El Debate' acerca de que Zapatero y sus hijas fueron las únicas relaciones económicas de la empresa que cobró de Plus Ultra que investiga la Policía, la diputada ha espetado que le parece "completamente inmoral" que, presuntamente, el socialista haya "utilizado a sus hijas como testaferro".

Dicho esto, ha recordado que su partido ha hecho "una batería de preguntas" al Parlamento sobre este tema, y están llevando a cabo una investigación en el Senado con la que esperan que el exjefe del Ejecutivo "pueda dar muchas explicaciones".