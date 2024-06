El PP enmarca en la normalidad la medalla de Ayuso a Milei y dice que el presidente argentino no pidió verse con Feijóo

Gamarra subraya que la dirección del PP "respeta" las decisiones que toman los presidentes de CCAA en el marco de sus competencias



MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha enmarcado en la "normalidad" la medalla de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al presidente de Argentina, Javier Milei, y ha subrayado que la dirección nacional del PP "respeta" las decisiones que toman los presidentes autonómicos en el marco de sus competencias. Además, ha indicado que el mandatario argentino no pidió verse con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El recibimiento de Ayuso a Milei ha provocado duras críticas del Gobierno de Pedro Sánchez, que habla de "deslealtad". De hecho, este viernes la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que concede la medalla para "plantear una pelea con el Gobierno de España" y "una confrontación", al tiempo que ha remarcado "el silencio atronador" de Feijóo sobre esta decisión de la presidenta de la Comunidad.

Al ser preguntada expresamente si cree que lo que representa Milei merece un premio y si en la dirección nacional del PP hay cierta molestia por ese acercamiento de Ayuso al presidente argentino, Gamarra se ha limitado a asegurar públicamente que su partido lo que "quiere siempre es la normalidad en las relaciones exteriores de España" con otros países, como es Argentina.

UNA MEDALLA QUE "HAN RECIBIDO OTROS PRESIDENTES"

En este sentido, ha indicado que es "lógico" que "con normalidad" un presidente de un país como Argentina "pueda recibir un una condecoración" o "una medalla que han recibido otros presidentes en las mismas condiciones".

"Lo que no es lógico es que ni tan siquiera se haya acudido a la toma de posesión de un presidente que fue elegido por los argentinos. Por lo tanto, por lo que abogamos es por la recuperación de la normalidad de las relaciones exteriores e internacionales entre dos países como es España y como es Argentina", ha enfatizado.

Dicho esto, ha resaltado que a la dirección del PP le "preocupa mucho más las injerencias rusas en la democracia española que una cuestión de estas características, que de debe estar en normalidad de las relaciones internacionales entre dos países que tienen muchos vínculos", ha afirmado, en alusión al hecho de que el juez Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, haya pedido al Tribunal Supremo investigar a los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas por la llamada trama rusa del 'procés' y haya abierto una pieza separada.

NO ENTRAR EN SUPOSICIONES PORQUE "NO SE HA PEDIDO ESA REUNIÓN"

Al ser preguntada después si Milei solicitó reunirse con Núñez Feijóo y si, en ese caso, le habría recibido, así como si el PP apoya la concesión de esa medalla, Gamarra ha señalado que ella no iba a hablar de "suposiciones". "No se ha pedido esa reunión, por lo tanto, no tengo nada que hablar en ese sentido", ha resaltado.

En este punto, ha subrayado que la dirección del PP "respeta absolutamente las competencias que tienen los gobiernos autonómicos" y, por lo tanto, "respetan" las decisiones que tomen sus presidentes en el marco de esas competencias, "como no puede ser de otra manera".

Gamarra ha reiterado que el PP aspira a "la normalidad" y la "cordialidad" en las relaciones exteriores de España con otros países, algo que, a su juicio, es lo que quiere la "grandísima mayoría de los españoles".

Además, ha subrayado que en el caso de Argentina les unen vínculos "históricos", "culturales" y "económicos". "Lo que es ilógico, pero absolutamente, es insultar al presidente de otro Gobierno. Y lo que es absolutamente impresentable, es que el Gobierno de España ni tan siquiera acudiera a la toma de posesión de un mandatario que ha sido elegido democráticamente por sus ciudadanos", ha zanjado.