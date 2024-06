MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibirá este viernes en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, al presidente de Argentina, Javier Milei, y le entregará la Medalla Internacional de la Comunidad, una acción que ha recibido el aplauso de Vox pero que ha sido duramente criticada por los partidos de izquierdas.

Fue el Gobierno argentino quien este miércoles confirmaba que su presidente volvía a visitar España para recibir un premio del Instituto Juan de Mariana y que, además, sería recibido por la presidenta madrileña. España es la primera escala de una gira europea que también le llevará a Alemania y República Checa, donde se verá con los respectivos jefes de Gobierno, Olaf Scholz y Petr Fiala. En el caso de Scholz, el portavoz del Gobierno argentino ha admitido que no será una reunión bilateral al uso, sino un encuentro más informal.

Milei vuelve poco después de la crisis diplomática abierta en su anterior visita a la Península para participar en una convención política organizada por Vox. Allí llamó a Begoña Gómez, esposa del presidente, Pedro Sánchez, "corrupta", lo que causó que España retirase a su embajadora del país latinoamericano.

En la nueva visita, el mandatario argentino, que ha atacado a Sánchez y al Gobierno en varias ocasiones, no se reunirá con el Ejecutivo. Pero, según 'El País', ha pedido ser recibido por Felipe VI, si bien este encuentro no figura en la agenda de la Casa Real.

MEDALLA INTERNACIONAL EN SOL

Ayuso recibirá a Milei en el emblemático edificio de la Puerta del Sol a las 19 horas y le entregará la Medalla Internacional de la Comunidad "en reconocimiento a los vínculos históricos, culturales, lingüísticos y económicos que unen la región con el país hispanoamericano", según han indicado desde el Gobierno regional.

En virtud de la reciente Ley 2/2024, aprobada por la Comunidad de Madrid, esta condecoración se otorga como gesto de cortesía, reconocimiento y respeto de los ciudadanos madrileños a los representantes de otros países y a los máximos dignatarios de organismos internacionales y de la Unión Europea.

En los últimos años, han recibido este galardón personalidades como el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó (2020); el presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas (2021); el de Ucrania, Volodímir Zelenski (2022); y de la República de Ecuador, Daniel Noboa (2023).

Ayuso defendió, durante su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid, que era un "honor" entregar esta distinción a Milei y señaló que ella no tiene la culpa de que este realice visitas institucionales a gobiernos diferentes y no se reúna con "aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente", no solo a él sino "a todos los gobiernos que no son de su signo".

CRÍTICAS DEL GOBIERNO Y LOS PARTIDOS DE IZQUIERDAS

El encuentro entre Milei y Ayuso ha sido criticado con dureza por parte del Gobierno central y los partidos de izquierdas. El primero en pronunciarse fue el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, quien consideró que Ayuso se reúne con Milei sólo por "jorobar" y advirtió que ese no es el Gobierno que se merece Madrid.

Posteriormente, varios ministros del Gobierno acusaron al PP de "provocar" y lamentaron que se estén "alimentando" y "premiando" las "faltas de respeto e insultos" del mandatario argentino contra el Ejecutivo central. En este sentido, se han pronunciado, entre otros, la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; la ministra de Igualdad, Ana Redondo, o el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

A nivel regional, el líder del PSOE-M, Juan Lobato, afeó que Ayuso entregue la Medalla a quien "insulta y ataca a España". "Dígale a Milei que este fue el primer país europeo donde se aprobó el matrimonio gay, el país donde las mujeres pueden abortar en libertad, el país donde la sanidad, a pesar de usted, es pública, gratuita y universal. Eso es España", manifestó.

También se ha pronunciado en esta línea la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien cree que con este galardón Ayuso "dilapida" todos los derechos sociales de ese país. Considera que es "profundamente grave" que se galardone a un líder político que lleva a su pueblo "a la desigualdad", a los recortes y a la "pobreza".

Mientras que la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha considerado el encuentro "una deslealtad institucional bastante interesante". De hecho, la formación regional ha pedido por burofax a la presidenta de la Comunidad que no conceda la Medalla Internacional a Milei. Se amparan en que esta distinción se concede a mandatarios en visitas oficiales y esta, según apuntan, no se cumple porque ha sido publicitada como privada.

VOX DEFIENDE LA CONDECORACIÓN

El que sí ha celebrado la distinción es Vox. La portavoz de este partido en el Congreso, Pepa Millán, ha respaldado la entrega del reconocimiento, "sobre todo después de los ataques injustificados de este Gobierno por denunciar lo evidente".

"Es un presidente que ha conseguido lo que era impensable en Argentina, terminar con un socialismo que estaba arruinando a uno de los países que podría ser de los más ricos del mundo", defendió Millán, quien ha considerado que Milei merece "todo el reconocimiento".

Por su parte, la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha considerado que está "fenomenal" que Ayuso "se sume a la alianza" que su partido tiene con Milei, de cara a "rebajar el gasto público, proteger a la familia y desmontar el macroestado del bienestar de los políticos".